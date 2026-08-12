Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, decidió suspender el acuerdo de Schengen con España para establecer controles fronterizos después de la invasión de unos 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos a Ceuta. Como balance de esta medida de protección de las fronteras, en apenas una semana y media, Italia ya ha interceptado a 15 inmigrantes irregulares en distintos aeropuertos del país procedentes de vuelos de España, según el ministro de Asuntos Europeos, Tommaso Foti, que confirmó que fueron detenidos y rechazados.

Según la prensa italiana, se trataría de personas de origen marroquí que no disponían de los permisos necesarios para circular por Italia y que, por tanto, fueron rechazadas por las autoridades italianas. Todavía se desconoce si la llegada de estas 15 personas está relacionada con la invasión de Ceuta.

Un caos que afecta a España y a toda Europa y que no perdonan desde Italia. Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno de Meloni, ha aprovechado esta información para cargar contra Pedro Sánchez: "El presidente del Gobierno español quedaría mejor si se callara y controlara sus fronteras en lugar de amenazar al Gobierno italiano, dado que estamos bloqueando a decenas de inmigrantes ilegales que llegan de España a los aeropuertos incluso ahora".

Con este panorama de inseguridad, Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores, confirmó que Italia mantendrá los controles fronterizos a las llegadas desde España al menos hasta el 15 de agosto. Italia vincula esa fecha, entre otras razones, al temor a un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta y Melilla que se está orquestando en las redes sociales.

"Esperamos poder levantar la suspensión pronto, en cuanto el riesgo haya desaparecido. Es Sánchez quien ha dramatizado", aseveró el ministro y líder de Forza Italia. Al ser preguntado si la "medida es simbólica" ya que Ceuta no forma parte del espacio Schengen, el también vicepresidente del Gobierno italiano afirmó que España sí está en ese espacio y que "el riesgo, como también señala la prensa española, reside en los movimientos migratorios de personas no marroquíes".

"¿Adónde van tras llegar a España? Italia, como destino, es el país más expuesto. No somos Alemania ni Noruega", ha indicado. "Es necesario poner orden: no estamos en contra de España, pero tenemos el deber de proteger nuestras fronteras. Y no cabe duda de que la llegada de personas procedentes del África subsahariana supone una amenaza yihadista. La propia policía española ha detenido a individuos sospechosos", alertó el jefe de la diplomacia italiana.