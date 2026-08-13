Que se entere Europa de quién es el "puto amo"

Ahora que el Gobierno empieza a desdecirse es buen momento para examinar su primera reacción contundente a la masiva irrupción de marroquíes en Ceuta, y que se dirigió contra la Europa "insolidaria" y la Italia de Giorgia Meloni, bestia negra. Aquel cabreo, que no fue contra Marruecos, líbrenos Alá, sino contra los socios europeos, parecía organizado por Óscar Puente y su equipo de mala educación, lo cual, antes que nada, es lo acostumbrado. Así hacen las cosas en política interior y así las hacen en política exterior, ya reducida a división auxiliar en su guerra de supervivencia.

En plena conmoción española, al ver a un Gobierno incapaz de hacer frente a una multitudinaria violación de la frontera, desvió el foco y la rabia hacia los 22 países europeos de la carta crítica, con la diana puesta en su propia parroquia, que es la única, en eso son realistas, a la que aún pueden convencer de algo. Pero la ira gubernamental por las críticas europeas tenía un punto de sinceridad. Además de notoria, era cierta. No era para menos. La reacción europea dejaba maltrecha la reputación internacional de Pedro Sánchez, última baza de un presidente que, en su país, ha ido bajando por la pendiente del descrédito.

Hace tiempo que el jefe de Gobierno traslada su pugna por la popularidad al escenario internacional. Es allí, no aquí, donde ha buscado un extra de protagonismo y aplauso que poder transportar después a casa, con ayuda de fieles porteadores y mensajeros que ensalzan su liderazgo incontestable en Europa y el mundo, mientras susurran que los españoles no se merecen a un presidente como este. El progresismo español ha recurrido otras veces a ese ardid, y con cierto éxito entre sus filas. A fin de cuentas, suelen ver a España poco má que como una estación de paso, y una poco higiénica, poco europea, poco cosmopolita y deslumbrada, como ellos mismos, por el esplendor de los 'países avanzados'. Aquella 'conjunción planetaria' de Zapatero y Obama mostró que, en ese empeño, no les echa para atrás el ridículo.

La cólera contra la Europa 'insolidaria' fue una rabiosa defensa de la reputación internacional de Sánchez, que se perfilaba como un espejismo y, tras lo de Ceuta, es un espejo roto. Ha pasado de ser el niño al que Europa mimaba a que se le ponga el cartel de niño malcriado, y esta es una caída del pedestal insoportable. De ahí, el estilete de Puente: ¡Que se enteren Europa y Meloni de quién es el puto amo! Provocación que requiere trastocar lo que estaban diciendo los 22 de la carta, más distintos primeros ministros, y reducirlo a la disputa sobre si desde Ceuta se pasa o no se pasa al espacio Schengen. Pero no. No están en el embrollo burocrático. Están en el mensaje disuasorio. Y lo que dicen para que se enteren los que deben enterarse es esto: nosotros sí protegemos nuestras fronteras, nosotros rechazamos la inmigración ilegal y nosotros no haremos regularizaciones masivas. La mayoría de los países europeos han marcado una raya en el discurso. Han dicho que sus fronteras no están abiertas ni desprotegidas. Para enojo monumental del Gobierno español, han querido dejar claro que no son como España.