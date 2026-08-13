Ucrania bombardea de nuevo una refinería rusa a más de 1.700 kilómetros del frente

Las fuerzas armadas de Kiev continúan su campaña sistemática para mermar la capacidad energética y logística del régimen de Vladímir Putin. En esta ocasión, los drones ucranianos han golpeado un importante centro industrial de la región de Bashkiria, un territorio situado a unos 1.200 kilómetros al este de Moscú, es decir, a más de 1.700 kilómetros del frente de la guerra.

Este ataque de largo alcance demuestra una vez más la vulnerabilidad de las infraestructuras rusas y la capacidad de las fuerzas de Ucrania para golpearlas incluso muy lejos de la línea del frente.

El propio gobernador de la región de Bashkiria, Radi Jabirov, se ha visto obligado a reconocer el impacto en las redes sociales. "Los fragmentos de uno de los drones cayó en el polígono industrial de Salavata. Se declaró un incendio", ha admitido el dirigente local. Según han detallado los canales de Telegram ucranianos Supernova y Exilenova, el objetivo real de esta ofensiva era la refinería local, una de las más grandes del país y propiedad del gigante estatal Gazprom.

Por su parte, el canal ruso Astra ha añadido que varios testigos oculares han informado sobre la aparición de una inmensa columna de humo sobre las instalaciones petroleras. Cabe destacar que esta misma planta de procesamiento de hidrocarburos ya tuvo que interrumpir sus operaciones el pasado mes de julio tras sufrir otro ataque exitoso por parte de Ucrania, lo que evidencia su enorme valor estratégico.

Las fuentes ucranianas también aseguran que los aparatos no tripulados han impactado contra un almacén logístico de la compañía de comercio electrónico Wildberries situado en esa misma región, aunque la empresa todavía no ha emitido ninguna confirmación oficial al respecto. En un intento por minimizar el alcance de la operación, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus baterías antiaéreas han conseguido derribar un total de 362 drones durante la noche, repartidos en 17 regiones del país y en la anexionada península de Crimea.

Efectos en el día a día

Pese a la habitual propaganda del Kremlin, los efectos de esta incesante ofensiva contra la red de refinerías ya son palpables en el día a día de los ciudadanos. Según relata la prensa independiente, varias regiones rusas han vuelto a sufrir un severo déficit de combustible, lo que se ha traducido en la formación de largas colas en las gasolineras, un escenario de escasez idéntico al que ya se había vivido el mes pasado.

Los ataques han creado una grave crisis de suministro de tal nivel que Rusia se ha visto obligada a importar gasolina de la India.