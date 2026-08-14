Francia tumba la prohibición de redes sociales para menores de 15 años

El Consejo Constitucional francés ha declarado inconstitucional la ley aprobada por el Parlamento a finales de julio que prohibía el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La máxima corte francesa considera que la restricción no está suficientemente definida y que no resulta apropiada, necesaria ni proporcional al objetivo de proteger a los menores.

La decisión afecta a una de las medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron para limitar el acceso de los más jóvenes a las plataformas digitales. Tras conocer el fallo, Macron ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, que prepare una nueva redacción que sea compatible con la Constitución francesa y con el marco normativo europeo.

El derecho a la comunicación

El Consejo Constitucional sostiene que la prohibición vulnera la libertad de expresión y de comunicación al impedir a los menores acceder a determinados servicios públicos de comunicación en línea.

La corte reconoce que la norma perseguía proteger el interés superior del niño, un objetivo que considera constitucionalmente legítimo. Sin embargo, señala que la restricción podía extenderse a otros medios en los que no se hubieran establecido riesgos para la salud y la seguridad de los menores.

En su fallo, el Consejo Constitucional considera que las disposiciones aprobadas no cumplen los requisitos necesarios para limitar ese derecho. En concreto, concluye que la restricción de la libertad de comunicación e información "no es apropiada, necesaria ni proporcional al objetivo perseguido".

La resolución también cuestiona las garantías relacionadas con la privacidad de los usuarios. La ley exigía que todos ellos, incluidos los adultos, presentaran un documento para acreditar su edad cuando quisieran acceder a las redes sociales.

La verificación de edad: otro problema

El texto aprobado por el Parlamento francés tampoco establecía de forma concreta qué métodos debían utilizarse para comprobar la edad de los usuarios. La responsabilidad de definir esos procedimientos quedaba en manos de las propias plataformas.

Para el Consejo Constitucional, esta regulación no ofrecía suficientes garantías legales para proteger la privacidad de los usuarios. La exigencia de acreditar la edad afectaba, además, a los adultos que quisieran utilizar estos servicios.

La ley había sufrido modificaciones durante su tramitación después de que la Comisión Europea advirtiera a principios de julio de que algunas de sus disposiciones podían entrar en conflicto con el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA).

Entre los aspectos cuestionados se encontraba una lista negra de plataformas y las competencias atribuidas al regulador francés, que, según la evaluación de la Comisión Europea recogida en la información facilitada, podían resultar excesivas.

El Gobierno francés pretendía que la prohibición comenzara a aplicarse con el inicio del curso escolar en septiembre. La iniciativa había sido presentada inicialmente por la diputada del partido Renacimiento Laure Miller y posteriormente incorporó algunas modificaciones.

Macron mantiene el objetivo para 2027

El fallo no ha llevado al Ejecutivo francés a abandonar la iniciativa. Macron ha pedido a Lecornu que el Gobierno trabaje en "una redacción jurídicamente sólida", teniendo en cuenta tanto la decisión del Consejo Constitucional como el marco europeo.

El presidente francés mantiene el objetivo de sacar adelante la reforma antes de la primavera de 2027. Según un comunicado difundido por el Elíseo, Francia ha promovido esta cuestión ante otros países y más de treinta Estados han planteado prohibiciones de acceso a redes sociales para los más jóvenes durante los próximos meses.

Macron también ha señalado que la Comisión Europea trabaja en una posible armonización de estas medidas dentro de la Unión Europea.

El presidente francés sostiene que su objetivo, planteado desde 2017, es proteger el interés superior y la salud de los menores ante los efectos perjudiciales que atribuye al uso de las redes sociales y que, según afirma, están científicamente documentados.

La ley incluía además una medida diferente relacionada con el uso de teléfonos en los centros educativos, concretamente en los cursos de bachillerato. El Consejo Constitucional no se ha pronunciado sobre esta cuestión en el fallo comunicado este viernes.