Nigel Farage renueva su escaño pese a la oposición del conde Cara Cubo de Basura

El líder del partido Reform UK, Nigel Farage, ha confirmado su regreso al Parlamento británico tras ser declarado vencedor en las recientes elecciones locales celebradas en la circunscripción de Clacton. Estos comicios, impulsados por el propio político con el objetivo de salvar la cara ante la opinión pública, han arrojado una victoria previsible. Farage se impuso con 22.239 votos, el 63,3% del total de votos emitidos y un 17,6% más que en las generales de 2024. Logró así una abultada ventaja de 12.784 papeletas sobre su único contrincante serio, por decirlo así: un candidato satírico autodenominado conde Binface, o Cara Cubo de Basura, encarnado por el escritor Jonathan David Harvey. Los demás contendientes sólo lograron un puñado de votos.

La cita electoral ha estado marcada por el boicot de las principales formaciones políticas del Reino Unido. Ni el Partido Laborista ni el Partido Conservador decidieron presentar candidatos en esta circunscripción, al considerar que la convocatoria era una pantomima política orquestada por el vencedor. A pesar de la falta de oposición tradicional, el dirigente ha logrado mejorar los apoyos obtenidos en 2024, en consonancia con la tendencia al alza que su formación ha registrado en las encuestas recientes. No obstante, la participación se situó en el 44,37%, lo que supone una caída de aproximadamente catorce puntos porcentuales respecto a las cifras de hace dos años.

Llamó la atención que el triunfador de la noche no acudiera a celebrar su victoria en persona. Farage justificó su ausencia alegando que la policía le había advertido sobre la existencia de una campaña organizada destinada a perturbar y degradar el resultado electoral. Sin embargo, fuentes policiales citadas por la agencia Press Association matizaron esta versión, asegurando que en ningún momento se recomendó formalmente al político que evitara asistir al evento de proclamación.

Más allá del triunfo en las urnas, la consecuencia política inmediata de su retorno a la Cámara de los Comunes es la reapertura de la investigación pendiente en su contra. Las autoridades parlamentarias evalúan si el diputado cometió una irregularidad al no declarar un regalo de cinco millones de libras esterlinas (alrededor de 5,8 millones de euros). Este importe procede de Christopher Harborne, un multimillonario británico afincado en Tailandia, y fue recibido por el líder euroescéptico antes de obtener su escaño por primera vez en 2024. Fue esta investigación la que motivó la dimisión de Farage, bajo el argumento de que era mejor que fueran los ciudadanos quienes decidieran si aceptar esos fondos había sido o no ético.

Por su parte, el líder de Reform UK ha defendido en todo momento su inocencia, argumentando que no ha infringido ninguna norma. Las reglas de Westminster permiten a los diputados aceptar obsequios de donantes, obligando a su declaración únicamente si existe la sospecha de que estos podrían influir en el ejercicio de su cargo. Harborne reconoció al diario The Telegraph que entregó los fondos como un "gesto de admiración" por el trabajo desempeñado por Farage durante la intensa campaña a favor del brexit.