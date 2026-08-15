Hallan un tesoro de nueve millones en oro en una casa en obras de Bélgica

Un insólito descubrimiento ha sacudido la tranquilidad de la localidad belga de Dendermonde, en la región de Flandes Oriental. Durante los trabajos de restauración de un antiguo inmueble, los obreros de una empresa constructora se toparon con un valioso cofre oculto tras las paredes del sótano. En su interior, aguardaba un botín compuesto por monedas y lingotes de oro cuyo valor estimado asciende a unos 9 millones de euros.

El hallazgo, que inicialmente dejó estupefactos a los operarios, ha despertado una enorme expectación en el municipio. "Al principio pensé que eran monedas de un euro. Pero luego también vimos una pepita de oro allí. Fue entonces cuando supimos que era algo más importante", explicó uno de los trabajadores al percatarse de la magnitud de lo que tenían ante sus ojos. El botín fue de inmediato inventariado y puesto a disposición de la policía local, que lo ha trasladado a una caja fuerte de alta seguridad del Gobierno federal.

La procedencia de esta inmensa fortuna parece tener nombre y apellidos. Según ha detallado Piet Buyse, historiador y exalcalde de Dendermonde durante 17 años, los propietarios originales serían los Van Assche, una conocida y próspera saga local. Esta familia amasó un gran patrimonio gracias a sus negocios cerveceros, de hostelería e inmobiliarios, siendo dueños del único inmueble de la época que aún permanece en pie en esa misma calle.

"Los tres hijos del padre, Theofiel Van Assche, nunca se casaron. Su casa fue donada a los sacerdotes tras su muerte. Probablemente nadie sabía que también había oro en ella", relató Buyse en declaraciones a la cadena flamenca VRT. La línea de sucesión se extinguió definitivamente tras el fallecimiento del último descendiente en el año 1982. En ese momento, la propiedad fue cedida a la Abadía de Dendermonde, llevándose consigo el secreto de la fortuna emparedada.

El origen exacto de las monedas y lingotes parece remontarse a la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. No obstante, Buyse apunta que, tras el devastador crac de 1929, el oro se consolidó como el principal valor refugio para proteger los ahorros. Es muy probable que los Van Assche decidieran convertir parte de su liquidez en este metal precioso y ocultarlo para salvaguardarlo de posibles incautaciones o crisis venideras.

La noticia del descubrimiento no tardó en correr como la pólvora por las calles de la localidad, provocando que decenas de curiosos se congregaran alrededor del edificio con la esperanza de encontrar más oro o, sencillamente, observar el escenario del hallazgo. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir y acordonar la zona. Un portavoz policial fue tajante y advirtió que la obra está vallada, y que no solo es peligroso, sino que también está estrictamente prohibido entrar, aclarando que ya no queda nada más por descubrir en el lugar.

Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía de Flandes Oriental, que ha abierto una investigación oficial para confirmar legalmente la procedencia y la datación exacta del patrimonio encontrado. Por su parte, la plataforma de servicios sociales CAW, que es la actual propietaria del inmueble, ha anunciado que si la justicia les otorga la titularidad del dinero, lo destinarán de forma íntegra a financiar centros de acogida y programas de ayuda para personas sin hogar.