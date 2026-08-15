Italia insta a Sánchez a "preocuparse por Marruecos"

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha instado al Gobierno español a centrar su atención en la frontera con Marruecos en lugar de criticar los controles italianos. Tajani ha defendido la decisión de Roma de mantener la suspensión del acuerdo Schengen ante la alerta de nuevas entradas masivas en territorio español y el posible riesgo terrorista asociado.

"No estamos librando ninguna batalla contra España; simplemente controlamos cuidadosamente las llegadas y ya hemos impedido el paso a personas que no tenían derecho a entrar en Italia", comenta sobre la entrada masiva irregular de personas en territorio nacional.

"En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos". Tajani ha señalado que los verdaderos problemas se originan en el norte de África.

El jefe de la diplomacia italiana ha arremetido contra las medidas del Ejecutivo español, criticando lo que define como "amnistías masivas" que incentivan la "llegada de personas irregulares o con malas intenciones": "No hay conflicto entre nosotros; tenemos el mismo objetivo: sí a los flujos regulares, incluso a gran escala si es necesario, de trabajadores extranjeros. No a medidas como la de Sánchez sobre amnistías masivas".

Roma aboga por regular los flujos laborales sin recurrir a regularizaciones extraordinarias.

Italia defiende los controles en Schengen y sostiene que la suspensión temporal de la libre circulación no busca confrontación con socios europeos, sino garantizar la seguridad nacional. Como antecedente, Tajani ha recordado que el espacio Schengen lleva más de dos años suspendido en la frontera con Eslovenia por motivos similares.

Por su parte, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha matizado que las inspecciones fronterizas se dirigen exclusivamente a nacionales de terceros países ajenos a la UE, garantizando que el flujo turístico y la circulación de ciudadanos europeos no se ven afectados.