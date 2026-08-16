Al menos 12 polacos mueren y 10 resultan gravemente heridos en un accidente de autobús en Hungría

Al menos 12 ciudadanos polacos han muerto y otros 10 han resultado gravemente heridos en un accidente de autobús ocurrido durante la madrugada de este domingo en el norte de Hungría. En el vehículo viajaban unas 60 personas, todas de nacionalidad polaca, según informó el Ministerio de Exteriores de Polonia.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:00 horas en el kilómetro 139 de la autopista M3, en dirección a Nyíregyháza, según informó la Policía húngara en su página web.

El autobús, que llevaba matrícula polaca, se salió de la calzada después de pasar Mezőkeresztes, en el norte del país. El vehículo cayó posteriormente a una zanja y volcó.

Las autoridades húngaras y polacas han confirmado la muerte de 12 personas. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Polonia, Maciej Wewiór, ha señalado a la agencia PAP que en el autocar viajaban alrededor de 60 personas, todas ellas de nacionalidad polaca.

Además de los 10 heridos graves comunicados por el Ministerio de Exteriores polaco, el resto de los pasajeros ha sufrido heridas leves, según la información facilitada por las autoridades polacas.

El conductor, detenido

La Policía húngara ha indicado que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, el conductor probablemente se quedó dormido antes de que el autobús se saliera de la carretera.

El conductor ha sido detenido, según confirmó la Policía húngara, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, también ha informado del siniestro y ha cifrado inicialmente en al menos diez los heridos graves. El dirigente ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y ha agradecido el trabajo de los equipos que participaron en las labores de rescate.

Twelve people lost their lives and at least ten were seriously injured overnight when a bus carrying Polish tourists overturned and went off the road into a ditch on the M3 motorway. My sincere condolences to the families of the victims.

I am grateful to all those who took part… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 16, 2026

Varsovia activa el servicio consular

Por su parte, el ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha confirmado que los pasajeros del autobús eran turistas polacos y aseguró que el servicio consular de su país está actuando tras el accidente.

Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 16, 2026

Sikorski ha señalado que las autoridades polacas mantienen el contacto con sus homólogas húngaras para atender la situación y facilitar la asistencia necesaria a los afectados.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha afirmado que había recibido la noticia del accidente "con mucho dolor" y ha trasladado su apoyo a las familias y allegados de las víctimas.

Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków.

W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 16, 2026

"Me uno en oración y en profundo pesar con las familias y seres queridos de las víctimas", ha afirmado el presidente polaco.