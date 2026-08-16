CDU y socialdemócratas se derrumban en Alemania a las puertas de unas elecciones clave

Un nuevo sondeo ha añadido tensión a un verano agitado en lo político en Alemania. Las miradas están puestas en las tres citas electorales regionales con las que arrancará el nuevo curso político: Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín. Las primeras, las de Sajonia-Anhalt, se celebrarán el próximo 6 de septiembre y podrían llevar al poder por primera vez a Alternativa para Alemania: su candidato, Ulrich Siegmund, podría convertirse en ganador con más del 40 por ciento de los votos sin dejar siquiera margen a un "cordón sanitario" contra la extrema derecha.

A nivel federal, la encuesta publicada por el Bild am Sonntag sigue situando a Alternativa para Alemania en cabeza, con un 28 por ciento de los votos mientras continúa la sangría para los dos grandes partidos. La CDU obtendría apenas un 20 por ciento de los votos, a ocho puntos de Alternativa y con un punto menos de lo que avanzaba el mismo medio la semana pasada.

El SPD, mientras, se situaría en un 12 por ciento, empatado con la extrema izquierda de Die Linke y por detrás de Los Verdes, que obtendrían un 13 por ciento. Un cuarto y quizás quinto puesto que pulverizaría su histórico derrumbe en las elecciones del año pasado.

Los dos grandes partidos, ahora gobernando en coalición y embarcados en la complicada misión de sacar a Alemania del estancamiento económico con un ambicioso paquete de reformas, sumarían solo un 32 por ciento de los votos. Los partidos en los extremos del espectro político, AfD y Die Linke, obtendrían juntos un 40 por ciento.

El sondeo incluye la novedad de que el partido liberal, el FDP, podría entrar en el Bundestag al alcanzar el 5 por ciento de votos mínimo para lograr representación. No lo lograría, en cambio, la izquierdista y prorrusa Alianza Sahra Wagenknecht, que se quedaría en un 3 por ciento.