Muere un turista alcanzado por un rayo mientras escalaba por una zona prohibida del Etna

Un excursionista estadounidense de 30 años ha muerto después de ser alcanzado por un rayo mientras escalaba el Etna, en Sicilia. El hombre se había adentrado en una zona restringida y de difícil acceso cuando una fuerte tormenta eléctrica le sorprendió en la tarde-noche de este domingo.

Según informa EFE, el turista recibió el impacto de una descarga mientras se encontraba en un área del volcán cuyo acceso está prohibido al público.

Los bomberos rescataron al excursionista en estado muy grave y lo trasladaron de urgencia en helicóptero hasta el Hospital Canizzaro de Catania. Sin embargo, murió durante el traslado, antes de poder llegar al centro sanitario.

Actividad eruptiva

El accidente se ha producido en unos días de especial actividad eruptiva en el Etna. La situación ha provocado restricciones y suspensiones de vuelos en el aeropuerto de Catania en plena temporada estival.

La actividad del volcán también ha despertado el interés de viajeros y turistas, que se acercan a la zona para contemplar las coladas de lava pese a las restricciones existentes en algunas áreas.