Bruselas avala el regreso de todos los ilegales en Ceuta, incluso de los menores

La Comisión Europea ha vuelto a dejar claro cuál es su postura en relación con la presencia de los miles de inmigrantes ilegales que aún siguen en Ceuta. El portavoz de Asuntos de Interior de la Comisión, Markus Lammert, ha afirmado que "la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados". Ha precisado, además, que "todos" incluye también a los menores.

Durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea de este martes, Lammert ha explicado que la devolución de los inmigrantes ilegales "está regulada por el Derecho de la UE" y ha recordó que la directiva de retorno, que pronto será sustituida por el nuevo reglamento, "contempla disposiciones para los inmigrantes en situación irregular, incluidos los menores no acompañados". A propósito de los menas, ha subrayado: "Así que esto también está cubierto por el Derecho de la UE".

Asimismo, ha reclamado a España y Marruecos que trabajen de forma conjunta para llevar a cabo estas devoluciones y que "se produzcan de manera efectiva". También ha manifestado que la Unión Europea se ofrece a "facilitar y apoyar este proceso".

En cuanto a las cifras de inmigrantes ilegales en Ceuta, ha evitado pronunciarse, aunque ha dicho que "todavía hay varios miles de personas" y un "número importante de menores no acompañados".

Otro de los aspectos de su comparecencia ha sido recordar el respaldo que Bruselas puede ofrecer a España. Lammert ha confirmado que existen "contactos informales" con el Gobierno de España sobre la ayuda financiera; no obstante, ha aclarado que "España tiene que presentar una solicitud oficial" antes de que la Comisión pueda actuar, de modo que esta se compromete siempre y cuando haya recibido dicha petición. Al respecto, ha añadido que "priorizaremos la evaluación" para poder "ser muy rápidos".

En la misma línea está la oferta del refuerzo policial. La Comisión mantiene su ofrecimiento de desplegar más efectivos de Frontex, Europol, y la Agencia de Asilo, pero, de nuevo, está condicionado a la petición del Gobierno de Pedro Sánchez. "Nuestro ofrecimiento se mantiene para ayudar con más", ha aseverado Lammert. Ha reiterado que "corresponde al lado español decidir si lo solicita" y que la propuesta de la UE "está ahí desde el primer momento".

Por último, el portavoz de la Comisión ha comentado que los agentes de Frontex desplegados actualmente en Ceuta se encuentran únicamente en el puerto, y ha confirmado que Bruselas ha recibido notificaciones de España e Italia para prorrogar un mes más los controles fronterizos internos de Schengen, evitando en todo momento valorar si esas restricciones están justificadas.