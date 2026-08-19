"No voy a gastar dinero en esa etnia": la frase que le ha costado una denuncia de la Fiscalía a un alcalde portugués

La Fiscalía de Portugal ha presentado cargos contra el alcalde de Albufeira, Rui Cristina, por un presunto delito de discriminación e incitación al odio y a la violencia por unas declaraciones realizadas durante un pleno municipal en las que afirmó que el Ayuntamiento no destinaría ayudas de vivienda a la comunidad gitana.

Los hechos investigados se remontan a noviembre de 2025, cuando durante una sesión de la Asamblea Municipal de Albufeira se debatía una cuestión relacionada con la vivienda y los terrenos municipales. Según el Ministerio Público, Rui Cristina anunció que el Ayuntamiento no destinaría fondos para vivienda a un grupo de ciudadanos pertenecientes a una minoría étnica, en referencia a la comunidad gitana, porque, según afirmó, no pagaban impuestos.

La acusación de la Fiscalía

La Fiscalía considera que el alcalde actuó con la intención de menospreciar y discriminar a las personas pertenecientes a ese grupo étnico, al atribuirles de manera generalizada el incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El Ministerio Público sostiene que estas declaraciones tenían como finalidad "fomentar un sentimiento de odio y aversión hacia dicha comunidad". Por ello, ha presentado cargos contra el regidor por un delito de discriminación e incitación al odio y a la violencia.

Rui Cristina pertenece a Chega, formación de derecha cuyo líder, André Ventura, salió en defensa del alcalde cuando trascendió que estaba siendo investigado.

Ventura calificó entonces de "lamentable" la actuación de las autoridades portuguesas y acusó a la Fiscalía de utilizar sus poderes para intimidar a un representante público que, según sostuvo, había defendido que no se siguieran concediendo viviendas sociales a personas de etnia gitana.

El alcalde mantiene su posición

Contactado por la agencia Lusa, Rui Cristina aseguró haber recibido la acusación "con tranquilidad" y defendió que sus palabras fueron de carácter político y no estaban dirigidas contra ninguna persona concreta: "Mis declaraciones fueron políticas, no fueron contra nadie y se hicieron en un órgano político que es la Asamblea Municipal", afirmó el alcalde.

El alcalde de Albufeira mantiene además su posición sobre la política de vivienda y reiteró que, mientras permanezca al frente del Ayuntamiento de Albufeira, no promoverá viviendas municipales destinadas exclusivamente a una determinada etnia o grupo: "Mientras sea presidente de la Cámara, no voy a construir vivienda destinada exclusivamente a una determinada etnia o grupo", declaró.

El regidor defendió que la vivienda pública debe dirigirse a todos los residentes que la necesiten y que su asignación debe realizarse mediante criterios "justos, transparentes e iguales para todos".

Ahora se encuentra abierto el plazo para solicitar eventualmente la apertura de una fase de instrucción. Si no se solicita esta fase, el expediente podrá ser remitido a juicio mediante un proceso ordinario con intervención de un tribunal. La Fiscalía ha solicitado que, en caso de condena, ordene la eliminación de los contenidos publicados en plataformas informáticas.