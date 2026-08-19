Macron promulga la ley de eutanasia en Francia que legaliza el derecho de "ayuda a morir"

El presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, ha promulgado la ley sobre el derecho de la ayuda a morir que legaliza una forma de eutanasia y de suicidio asistido. Se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial, equivalente al BOE español.

La ley había sido adoptada el pasado 15 de julio de forma definitiva por parte de la Asamblea Nacional. El viernes pasado, además, fue validada por el Consejo Constitucional. No obstante, el organismo constitucional decidió plantear varias reservas, como incluir la objeción de conciencia para centros privados y concertados y farmacéuticos que no deseen preparar la sustancia letal.

El texto, por su parte, crea el derecho de "ayuda a morir", que, en principio, debe ejercerlo la persona que desea practicar la eutanasia. De forma excepcional, y a causa de incapacidades físicas, podrá ejercerlo un sanitario.

Las condiciones que establece la ley exigen ser mayor de edad, tener la nacionalidad francesa o ser residente en Francia de forma estable y regular, y sufrir una enfermedad grave e incurable en fase terminal o avanzada, así como sufrir físicamente de manera insoportable y ser capaz de expresar la elección de morir hasta el último momento. La ley aclara que un sufrimiento psicológico solamente no puede "en ningún caso" permitir a la persona beneficiarse de este derecho. También, ha de abrirse un procedimiento a cargo de un solo médico que tendrá que solicitar la colaboración de otros profesionales para determinar si el solicitante de esta ayuda a morir cumple los requisitos que establece la ley.

Para que pueda acogerse, el solicitante debe tener plena capacidad de discernimiento y ser apto para manifestar su voluntad de forma libre y consciente en el momento de realizar la solicitud. En tal caso, habrá de pedir ayuda a un médico o enfermero y el proceso debe formalizarse por escrito y ser sometido a una evaluación colegiada. A partir de ese momento, el sanitario debe dar una respuesta motivada en un plazo de 15 días desde la solicitud. Si se aprueba, el paciente confirma su decisión tras un período mínimo de reflexión de dos días.