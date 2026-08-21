Bruselas insiste en que los ilegales deben volver a Marruecos y confirma que Sánchez no ha pedido ayuda a Frontex

Desde la Comisión Europea han vuelto a afirmar que todos los inmigrantes que entraron con la invasión a Ceuta deben ser devueltos a Marruecos y que no han recibido la petición formal de ayuda por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en materia fronteriza. El portavoz de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Markus Lammert, ha insistido además en el deber que tienen los países miembros de defender las fronteras de la Unión.

Las declaraciones procedentes de la Comisión Europea no son nuevas. El pasado martes ya afirmaron que todos los inmigrantes debían regresar. Es más, entonces ya especificaron que en la "expectativa" de que "todos los que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados" se incluía a los menores. Por su parte, la portavoz Arianna Podestà, ha recalcado que "siempre hemos dicho que hay que reforzar los controles fronterizos y que es necesario un regreso real". En la misma línea ha apuntado Lammert: "Es una obligación de los Estados miembros proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea".

La ayuda de la UE espera a Pedro Sánchez

Podestà ha recordado, además, que la Comisión está preparada para prestar apoyo al Gobierno de España en materia de protección fronteriza, a través de Frontex. Y Lammert también ha manifestado que la UE puede proporcionar ayuda económica para abordar las consecuencias de la invasión. Sin embargo, ha confirmado que, hasta este jueves, la Comisión Europea "no ha recibido la solicitud" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pues corresponde a España solicitar el apoyo mediante un requerimiento formal.

A propósito del traslado a la Península de 500 niñas que entraron durante el asalto, el portavoz de la Comisión ha advertido que "no estamos en disposición de confirmar qué decisiones ha tomado el Gobierno español y le compete responder al respecto". No obstante, ha señalado también que es un deber proteger a los menores vulnerables. Aun así, ha vuelto a decir, tal y como dijo el martes, "tenemos una clara expectativa de que todos los que entraron de forma ilegal en Ceuta regresen a Marruecos".