Muere Ratko Mladic, el 'carnicero de Bosnia' condenado a cadena perpetua por genocidio

El excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido como el 'carnicero de Bosnia', ha muerto este jueves a los 84 años en la cárcel de La Haya donde cumplía cadena perpetua por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio durante la guerra de Bosnia (1992-1995).

Mladic fue condenado en noviembre de 2017 por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que le declaró culpable de diez cargos relacionados con las atrocidades cometidas durante el conflicto. Entre ellos figuraba el genocidio de Srebrenica, en el que fueron asesinados más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios en julio de 1995.

La sentencia consideró probado que, como comandante del Ejército de la República Srpska, Mladic desempeñó un papel central en una campaña destinada a expulsar de amplias zonas de Bosnia a población bosnia musulmana y croata. También fue declarado culpable por su responsabilidad en el asedio de Sarajevo y en la toma de rehenes de miembros de Naciones Unidas.

Mladic había sufrido varios derrames cerebrales durante sus años en prisión y su estado de salud se había deteriorado progresivamente. Su familia había reclamado que pudiera ser trasladado a Serbia para recibir tratamiento médico, una petición que también había respaldado recientemente el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

La solicitud no llegó a prosperar. Según informó este jueves la televisión pública serbia RTS, Mladic ha fallecido en la prisión de La Haya a los 84 años.

Su muerte pone fin a la trayectoria del que fue uno de los principales responsables militares de la guerra de Bosnia y una de las figuras más controvertidas de las guerras que acompañaron a la desintegración de Yugoslavia. La justicia internacional le condenó a cadena perpetua por algunas de las peores atrocidades cometidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.