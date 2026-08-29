Fallece el reconocido fotógrafo italiano Franco Fontana

El reconocido fotógrafo italiano Franco Fontana, cuyas imágenes de colores saturados y formas geométricas se exponen en numerosos museos del mundo, ha fallecido este sábado en su ciudad natal, Módena (norte), a los 92 años de edad.

"El fallecimiento de Franco Fontana me duele profundamente. He tenido la suerte de conocerle personalmente y conservo con afecto muchas de sus publicaciones, pruebas de un artista que ha marcado de forma indeleble la historia de la fotografía contemporánea", ha declarado en sus redes el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti.

Fontana (Cognento, 1933) era uno de los grandes maestros de la fotografía artística contemporánea, dotado de un estilo inspirado en el expresionismo y el minimalismo caracterizado por los colores muy saturados con los que potenciaba el impacto de sus imágenes.

Su 'marca propia' empezó a consolidarse a comienzos de la década de 1970, cuando adoptó un estilo esencial con el que convertía a sus paisajes o escenas de la vida cotidiana casi en figuras geométricas, jugando con sus ángulos y sus sombras a través de su objetivo.

El italiano revolucionó así la fotografía artística, no solo usando el color cuando el resto de artistas lo rechazaban, sino también elevándolo a un auténtico elemento narrativo.

Sus fotografías han estado o están expuestas en más de medio centenar de museos en todo el mundo, desde Tokio o Seúl hasta Londres, París, Buenos Aires, Nueva York, Moscú, Roma o Valencia.

Además, Fontana colaboró con numerosas publicaciones como las revistas Time o Vogue y trabajó en varias campañas publicitarias para marcas como Fiat, Volkswagen, Kodak o Sony.

Una de sus fotos más recordadas, un paisaje marítimo que, con el horizonte, forma un fondo de tres franjas con tonalidades distintas de azul, ha sido publicada a modo de despedida en su propio perfil de Instagram, donde el maestro cuenta con casi 50.000 seguidores.

"¡Te queremos celebrar con la vida! Y tú dirías: '¡La mía ha sido maravillosa! (...) Me ilumino de inmenso'. Te queremos", publicó su equipo en esta red social.