Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra

Chamberlain es un personaje histórico cuyo recuerdo ha borrado todos sus grandes aciertos, oscurecidos por el Tratado de Múnich. Había sido el mejor alcalde de Birmingham, el mejor ministro de Sanidad y ministro de Finanzas salvando a Inglaterra en otra gran batalla: la Depresión de 1929, pero seguramente el cáncer, aparte de acabar provocándole la muerte, le jugó una mala pasada y quedó como el hombre que no supo o, mejor dicho, no quiso parar los pies a Hitler. Su objetivo era loable, que cientos de miles de jóvenes no muriesen en Europa como recién había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, pero en su buenismo erró en el diagnóstico.

El presidente del Gobierno de España de 2026 no es el de 2020, más allá de las diferencias políticas. Como Neville Chamberlain, era rápido, mantenía el carisma entre sus votantes, se anticipaba a los hechos y fue capaz de formar gobiernos imposibles que han resistido legislaturas completas, librándose de los jefes de la Oposición sin despeinarse. Esto no se consigue con desidia.

Pero en este año, el presidente se encuentra tan paralizado como Chamberlain. Este lo fue por el cáncer, es decir por el hecho de la muerte cercana y dolorosa, y el presidente Sánchez lo es por la cercanía de una derrota, también dolorosa en lo personal, que no solo es de partido, es de concepto. El PSOE no va a perder las elecciones por los resultados económicos o sociales de sus políticas, las va a perder por la desidia, seguramente inevitable, del presidente ante los problemas.

Los problemas en la vida no se pueden evitar, y sobre todo en política, cuando además existen efectos colaterales y cada posible solución acarrea diferentes problemas por las interdependencias creadas para protegerse. Es la falta de respuesta la causa del hundimiento. Es la elección del deshonor en lugar de la guerra. Así ha ocurrido con Ábalos, Cerdán, su hermano, Begoña, Junts, la SEPI, Zapatero, Bildu, Leire. En cada uno de estos casos en lugar de asumir el problema y plantarle cara con determinación, siempre ha elegido el deshonor de no hacer nada, seguramente porque nada puede hacer y porque nada quiere hacer, salvo acabar sus días políticos como Chamberlain, simplemente ganando tiempo, para un final político lo más confortable posible en medio del caos. Sus logros como los de Chamberlain quedarán oscurecidos en la posteridad por su legado del último año.

Ceuta era, y digo era, la gran oportunidad perdida, quizás la última chispa que podría haber aprovechado el presidente para recuperar su imagen, para demostrar a sus votantes que ese gobierno tan numeroso sirve para algo. Solo tenía que plantarse en Ceuta con la Legión, hacer un encendido discurso españolista y amenazar a Marruecos. Pero eligió el deshonor de permanecer en La Mareta. Chamberlain eligió el deshonor por miedo, por una razón que muchos comprendían.

Si el presidente español hubiera querido dar este golpe de efecto y no lo hizo, estaría incapacitado para el cargo. Si el presidente no quiso hacerlo y lo hubiera hecho, sería un pelele en manos de terceros. Pero, si el presidente no quiso hacerlo y no lo hizo, sería inútil, dando por hecho que está en nuestro bando. La lógica nos lleva a dos conclusiones: desidia o miedo a las consecuencias, que no son políticas sino personales para explicar lo ocurrido.

Los acontecimientos seguirán paralelos. El pacto de la vergüenza de no hacer nada, salvo el ejercicio de cosmética de sacar unos blindados de cincuenta años a pasear por las calles de Ceuta y revolverse contra nuestros aliados en lugar de hacerlo contra el agresor, no es muy diferente de lo acontecido en 1938. Ahora vendrá el apaciguamiento y después la guerra de broma. Con el primero, creeremos que el problema se ha resuelto, con la segunda pensaremos que todo quedará en amenazas cuando aproveche Marruecos para golpear en el Sáhara o en Argelia.

¿Por qué Churchill sabía que habría guerra? Porque leyó los hechos e hizo el análisis correcto. Alemania necesitaba la guerra para que sobreviviera el nazismo. Es decir, el autoritario régimen alemán estaba abocado a la guerra para no ser exterminado otra vez por las demás potencias europeas y para ello necesitaba el Tercer Reich. Marruecos, en su afán de liderazgo regional, necesita mantener la tensión con España. Las razones no son muy diferentes. Marruecos derrotando a España y reivindicando Ceuta y Melilla, se convierte en un actor respetable y respetado, aliado de Estados Unidos, en el acceso al Mediterráneo, controlando sus aguas y el fondo marino. Si España no es capaz de acabar con su constante amenaza, ¿cómo lo van a hacer Argelia, Mauritania o el Frente Polisario? La jugada es un póker de ases para Marruecos.

Los actuales aliados de Rabat tienen mucho que ganar. Estados Unidos tendrá en Marruecos la puerta de África, la base que le permitirá controlar los desmanes de Rusia y China en el Sahel y en el norte de África; e Israel tendrá un aliado con el triple de población, musulmán, controlando la otra puerta del Mediterráneo, enfrentado a los enemigos de Israel en Europa y con un potencial agrícola para dar de comer a la población de Israel que padece restricciones y sequía. Es decir, Marruecos, Estados Unidos e Israel hacen política con mayúsculas, pero nosotros hemos elegido el deshonor para evitar una guerra.

Inglaterra eligió a Churchill para reemplazar a Chamberlain, algunos dirán que era el Oscar Puente de los Tories. Mi devoción Churchiliana me impide tal comparación. Feijóo deberá elegir si querrá ser Halifax, el diplomático sibilino que maniobraba en las sombras para evitar la guerra, o Churchill, dispuesto a dirigir la nave española con decisión para acabar en buen puerto. Pero en algún momento, y no pasará mucho, deberá tomar una decisión con Marruecos: el apaciguamiento o la confrontación. En la primera tenemos mucho que perder, en la segunda mucho por ganar: respeto, honor, dignidad, seguridad.

Si España detiene a Marruecos, será un socio fiable europeo, la población marroquí ganará, nuestra ascendencia en la región especialmente con Argelia se verá reforzada y marcará un antes y después ante la rendición de Occidente. No olvidemos que en el fondo lo que se debate en Ceuta no es una cuestión migratoria, de soberanía territorial o de intereses bilaterales, es como en 1939 una cuestión de independencia y liderazgo. Ya va siendo hora de que el Occidente europeo, el auténtico, le gane una batalla al Oriente, a la barbarie, y se ponga en su sitio. Si España vence en Ceuta, Europa se rearmará moral y políticamente para protegerse de sus amenazas sistémicas. Si cedemos en Ceuta, la guerra entre Occidente y el Oriente estará perdida y en pocas décadas apenas quedarán restos arqueológicos de lo que representó Europa al mundo enterrados en sus propios escombros.

Churchill en su discurso de los Comunes tras el regreso triunfal de Chamberlain de Múnich, ufano, blandiendo el acuerdo de la ignominia con Hitler que condenó a austriacos, checoslovacos y a la República Española, dejó un texto para la historia con el que termino.

"Y no supongáis que esto es el final. Esto solo es el principio del ajuste de cuentas. Esto es solo el primer sorbo, el primer anticipo de una amarga copa que se nos ofrecerá año tras año a menos que, por una suprema recuperación de la salud moral y del vigor marcial, nos levantemos de nuevo y tomemos posición por la libertad como en los viejos tiempos".