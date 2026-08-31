Italia prorroga otros 15 días los controles fronterizos con España por la invasión de Ceuta

Italia prorrogará otros quince días los controles fronterizos con España, activados tras la invasión de Ceuta, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene también las restricciones a los viajeros procedentes del país transalpino. En el caso español, la medida finaliza el 7 de septiembre.

El Ejecutivo de Giorgia Meloni ha comunicado este lunes a la Unión Europea su decisión de mantener las medidas que afectan a los puertos y aeropuertos italianos con conexiones con España.

La justificación de la prórroga es la persistencia de las circunstancias que motivaron su entrada en vigor el pasado 1 de agosto, pero tiene en cuenta "las iniciativas ya emprendidas por España, junto con la Unión Europea, para que la situación en esa zona pueda encaminarse hacia una próxima normalización".

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, trasladó la decisión a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una conversación telefónica que el Gobierno italiano ha calificado de "constructiva". Roma también ha remitido a Bruselas el memorando correspondiente a la prórroga.

Un sinsentido para Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había referido a dichos controles este lunes, asegurando que no tienen "ningún sentido". En una entrevista en la Cadena Ser, ha recordado que España ayudó a Italia a acoger a inmigrantes llegados a la isla de Lampedusa y ha defendido la necesidad de solidaridad.

Sánchez ha lamentado la carta de 22 líderes europeos, entre ellos Meloni cuestionando la política migratoria del Ejecutivo español y ha esgrimido que siempre ha defendido que los países europeos en primera línea que sufren la llegada de migración irregular, como España e Italia, necesitan "la solidaridad de los países centroeuropeos y del norte de Europa".

El establecimiento de controles

España respondió a la decisión italiana estableciendo sus propios controles sobre los viajeros procedentes de Italia, inicialmente hasta el 7 de septiembre. En los aeropuertos españoles, más de 8.200 viajeros procedentes de Italia habían sido identificados hasta los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior hace una semana, sin que ninguno hubiera visto impedida su entrada en España.

Los controles españoles se habían aplicado a 734 vuelos, con la participación de 1.219 agentes, según ese balance. En contraste, Italia informó de que había impedido la entrada a 15 ciudadanos de países no comunitarios que no disponían de autorización para acceder a su territorio. No se había determinado si alguno de ellos procedía previamente de Ceuta.

Sánchez cifra en 5.000 los inmigrantes que siguen en Ceuta

La prórroga italiana llega mientras el Gobierno español continúa gestionando las consecuencias de la entrada masiva registrada a finales de julio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este lunes que alrededor de 5.000 personas permanecen en Ceuta, entre ellas unos 1.200 menores no acompañados.

Sánchez explicó que el objetivo actual es identificar a estas personas y realizar el correspondiente triaje para determinar los casos en los que procedan las devoluciones o la resolución de las solicitudes de asilo. Según sus datos, nueve de cada diez de las aproximadamente 70.000 personas que entraron durante la crisis abandonaron la ciudad en los primeros días.

El presidente añadió que desde el 10 de agosto se han producido 3.222 retornos voluntarios y aseguró que no se está produciendo una nueva entrada significativa de inmigrantes por la frontera de Ceuta.

La situación también ha llevado al Gobierno español a solicitar a la Comisión Europea el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo para reforzar las tareas de identificación, triaje y tramitación de los expedientes de las personas que continúan en la ciudad en situación irregular.