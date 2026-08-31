Nueve detenidos tras el naufragio en Chipre que deja ocho muertos y 20 desaparecidos

Más de 24 horas después de hundirse ante las costas del norte de Chipre un transbordador con 267 personas a bordo, las autoridades continuaban este lunes la búsqueda de veinte desaparecidos en un siniestro que ha causado la muerte de al menos ocho personas.

La cifra de náufragos aún buscados ha sido corregida al alza, de dieciocho a veinte, después de que dos personas inicialmente dadas por rescatadas fueran finalmente incluidas en la lista de desaparecidos, todos de nacionalidad turca o turcochipriota.

El primer ministro de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), Ünal Üstel, explicó que el nuevo cómputo se obtuvo tras cotejar la lista de pasajeros con los registros hospitalarios.

Según los datos actualizados, hasta el momento se han confirmado ocho fallecimientos, todos de ciudadanos turcos, mientras que 239 personas han sido rescatadas con vida, de las que un número no especificado sufrió lesiones de diversa consideración. Entre los heridos, diecinueve permanecían hoy hospitalizados, sin que ninguno corra peligro de muerte.

Las operaciones de búsqueda y rescate han continuado sin interrupción desde su activación ayer domingo, tras recibir a las 12:10 hora local (09:10 GMT) una llamada de socorro del buque Filojet en la que se informaba de que la nave hacía agua. La embarcación terminó volcando y hundiéndose en una zona donde la profundidad del mar alcanza los 514 metros.

Al amplio dispositivo desplegado por las autoridades turcochipriotas se han ido sumando equipos enviados por Turquía, entre ellos tres aeronaves, cuatro vehículos aéreos no tripulados, seis helicópteros, cuatro embarcaciones de la Guardia Costera, un buque lanzamisiles, una fragata y un patrullero.

Hundido a más de 500 metros

Para mañana, martes, se espera la llegada a la zona de un barco turco capaz de rastrear hasta 500 metros de profundidad.

Asimismo, según anunció hoy el presidente de la RTNC, Tufan Erhürman, está programada una inmersión robótica hasta los restos del barco sumergido.

Los especialistas confían en encontrar la caja negra del barco, lo que podría aportar datos clave sobre la causa exacta y la secuencia del siniestro, declaró el ministro de Transportes, Erhan Arikli, a la emisora pública BRT, tras asegurar que el transbordador había superado una inspección hace tan solo dos meses.

En el marco de la investigación sobre las causas del accidente, las autoridades turcochipriotas detuvieron el domingo al capitán y a los otros siete miembros de la tripulación, y este lunes arrestaron además al director de la naviera turca Filo Denizcilik, propietaria del buque siniestrado.

Los nueve son sospechosos de "homicidio por negligencia e imprudencia" y comparecieron hoy ante una jueza del Tribunal del Distrito de Girne (Kyrenia, en griego), que ordenó su ingreso en prisión preventiva por al menos tres días mientras prosiguen las pesquisas.

¿Qué se sabe por el momento?

El Filojet, un catamarán de 40,5 metros de eslora, cubría el domingo la ruta entre la ciudad portuaria norchipriota de Girne y el puerto turco de Tasucu con 259 pasajeros y ocho tripulantes a bordo. Poco después de zarpar, entró agua en la embarcación, que terminó volcando.

Según la emisora turca NTV, el barco tenía 26 años de antigüedad y llevaba al menos cuatro años inactivo antes del siniestro. La Policía informó de que el flotador izquierdo sufrió una rotura que provocó la rápida vía de agua.

Algunos supervivientes han declarado que el catamarán navegaba a una velocidad excesiva y que la tripulación ignoró sus advertencias, mientras otros testigos afirman haber oído un ruido similar a una explosión en la proa antes del hundimiento.

Asimismo, la prensa turcochipriota ha informado de presuntas irregularidades, entre ellas puertas bloqueadas en el momento del accidente, fallos en la distribución de los chalecos salvavidas e imposibilidad de evacuar en las balsas de salvamento. Varios pasajeros aseguran incluso que el capitán intentó huir durante el naufragio.