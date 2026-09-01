Alemania acusa directamente a Rusia del ataque en Leipzig: el país es un "objetivo diario"

Alemania eleva la tensión con el Kremlin tras señalar de forma tajante a la inteligencia rusa como la mano ejecutora por el intento de sabotaje con drones explosivos en el aeropuerto de Leipzig. Lo que en un primer momento parecía un incidente aislado se ha transformado en un grave conflicto diplomático que ya escala hasta la Unión Europea y la OTAN. Los análisis de los componentes tecnológicos y el modus operandi de los tres dispositivos localizados junto a cargueros ucranianos y de mensajería coinciden punto por punto con las tácticas utilizadas por Moscú en el frente ucraniano.

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, acompañado por el titular de Exteriores, Johann Wadephul, ha sido rotundo en su valoración después de las investigaciones: "No consideramos Leipzig un incidente aislado, sino que lo vemos en conjunto con otras acciones híbridas". Aunque el representante gubernamental matizó que "Alemania no está en guerra", alertó de que el país se ha convertido en "objetivo diario" de las maniobras encubiertas del Kremlin en territorio europeo. Dobrindt descartó tajantemente cualquier "actuación amateur", destacando el riesgo potencial en Leipzig por ser un enclave logístico estratégico para el despacho de armamento hacia Kiev.

La respuesta diplomática germana no se ha hecho esperar y adopta un tono contundente. Entre las represalias inmediatas, el ministro de exteriores alemán, Wadephul confirmó el cierre definitivo del consulado ruso en Bonn antes de que acabe el mes, la ruptura del contrato comercial con la emblemática Casa de Rusia en Berlín y la citación de urgencia del embajador ruso para entregarle una protesta formal. Además, el Ejecutivo alemán promoverá ante la Comisión Europea un blindaje de fronteras mediante el endurecimiento del visado para ciudadanos rusos y la inclusión en la 'lista negra' comunitaria de personas vinculadas con estas operaciones encubiertas.

This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport. I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia. We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026

Este nuevo discurso ha resonado de inmediato en Bruselas. Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se han coordinado con el canciller Friedrich Merz para trasladarle el respaldo absoluto de la comunidad internacional. "Le aseguré (a Merz) que la UE se encuentra en plena solidaridad con Alemania ante este ataque de Rusia", remarcó Von der Leyen, advirtiendo de que "los ataques híbridos no quedarán sin una respuesta clara" y que se estudiará un nuevo paquete de sanciones en la próxima cumbre comunitaria. Por su parte, Rutte aseveró que "la evidencia es clara" respecto al sello de Moscú en Leipzig, ratificando el compromiso inquebrantable de los aliados ante cualquier maniobra de intimidación: "Estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que sea necesario".