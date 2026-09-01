Bruselas desmonta a Sánchez: niega que Rusia o Israel provocaran la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta

La Unión Europea contradice la versión trasladada por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la invasión que vivió Ceuta a finales de julio. Bruselas ha confirmado que detectó intentos de Rusia de sacar partido de la situación y amplificarla, pero también ha dejado claro que no dispone de pruebas de que la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros.

La precisión del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) llega después de que Sánchez señalara directamente a Rusia e Israel por su supuesto papel en la crisis y de que la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asegurase este martes que el Ejecutivo dispone de "evidencias" al respecto.

Un portavoz comunitario confirmó a EFE que los servicios europeos han identificado "intentos por parte de Rusia de sacar partido" de la crisis, pero recalcó que no cuentan con pruebas que permitan afirmar que la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta fuese provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros.

Por lo tanto, Bruselas habla de amplificación de una crisis ya producida, mientras que el Gobierno español ha vinculado la actuación de Rusia e Israel con la propia génesis de la crisis.

Sánchez señaló a Rusia e Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó el lunes a Rusia e Israel durante una entrevista en la Cadena SER. Sánchez sostuvo que, si ambos países estaban difundiendo desinformación sobre lo ocurrido en Ceuta, no sería por su preocupación por la inmigración en España o Europa, sino por las posiciones mantenidas por el Ejecutivo español sobre la guerra de Ucrania y el conflicto de Gaza.

Las palabras del presidente provocaron la reacción de Israel. Su ministro de Exteriores, Gideon Saar, acusó a Sánchez de "mentir descaradamente" y negó que Israel estuviera detrás de campañas de desinformación relacionadas con la crisis ceutí.

Rusia también reclamó este martes al Gobierno español que aporte pruebas de su supuesta implicación en campañas de desinformación.

El Gobierno habla de unos "informes internos"

A pesa de la falta de confirmación de Bruselas sobre la existencia de una operación extranjera que provocara la crisis, el Ejecutivo mantiene sus acusaciones.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó este martes tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo "siempre trabaja con evidencias" y aseguró que dispone de ellas para sostener que "foros digitales" vinculados tanto a Rusia como a Israel amplificaron lo sucedido en Ceuta con el objetivo de "fracturar" y "polarizar" Europa y la sociedad española.

Saiz se remitió a "informes internos del propio Ministerio de Asuntos Exteriores" para respaldar estas afirmaciones, aunque no detalló su contenido.

La portavoz también recordó que la Comisión Europea ya había señalado el pasado 6 de agosto a Rusia como un foco de desinformación relacionado con los acontecimientos de Ceuta.

Pero aquella referencia comunitaria apuntaba a la amplificación posterior de lo ocurrido. El portavoz de la Comisión Guillaume Mercier explicó entonces que determinados canales de televisión, especialmente rusos, habían intentado amplificar rápidamente la situación a través de distintas plataformas desde el 30 de julio, una actividad que, según Bruselas, no se había observado en los días anteriores.

Es decir, la propia cronología señalada por la Comisión sitúa esa actividad de amplificación después del inicio de la crisis.

El Gobierno evita señalar a Marruecos

Mientras Sánchez y su Ejecutivo ponen el foco en la supuesta actividad de Rusia e Israel en las redes, el Gobierno mantiene que no existe ninguna evidencia de que Marruecos participara en la entrada masiva de inmigrantes.

Saiz insistió este martes en que no existe "ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio" de que Marruecos participara en lo sucedido el 30 y 31 de julio.

La posición del Ejecutivo choca con la de buena parte de la oposición y también con algunos de sus socios parlamentarios, que han cuestionado que un movimiento migratorio de semejante magnitud pudiera producirse sin conocimiento o responsabilidad, por acción u omisión, de las autoridades marroquíes.

Sumar se ha desmarcado de Sánchez y su ministro de Cultura, Ernest Urtasun, señaló que la responsabilidad de Marruecos "por acción o por omisión" está presente en la crisis. Podemos, por su parte, acusó al Gobierno de mantener una "inacción calculada" y reclamó una ruptura de relaciones con Marruecos hasta que deje de utilizar a los inmigrantes como instrumento de presión.

También el BNG consideró difícilmente creíble que un movimiento inmigratorio de tal magnitud pudiera producirse sin colaboración marroquí.

El PP acusa a Sánchez de buscar culpables fuera de Marruecos

El PP ha sido especialmente crítico con la explicación ofrecida por Sánchez. Su portavoz, Borja Sémper, acusó al presidente de estar instalado en una "conspiranoia" en la que Marruecos queda completamente exculpado mientras la responsabilidad recae sobre Rusia, Israel, Elon Musk, los bulos y una supuesta internacional ultraderechista.

Sémper cuestionó que decenas de miles de personas pudieran desplazarse hacia la frontera ceutí sin que las autoridades marroquíes conocieran lo que estaba sucediendo.

Vox también ha señalado directamente a Marruecos y ha reclamado la suspensión del acuerdo preferencial de la Unión Europea con el país vecino, así como del tratado de amistad hispanomarroquí.

La formación de Santiago Abascal sostiene además que Sánchez conocía que podía producirse una situación de estas características y no actuó para impedirla.