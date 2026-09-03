La prensa internacional se hace eco del clamor por Ceuta y contra Sánchez

Las manifestaciones convocadas este miércoles con motivo del Día de Ceuta han traspasado las fronteras españolas. Reuters, Associated Press, BBC, Sky News y el diario alemán Welt han dedicado cobertura a una jornada de protestas que se desarrolló en Madrid y en otras ciudades, con especial atención a las consignas, las banderas españolas y las críticas dirigidas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Associated Press sitúa Madrid como uno de los principales focos de la jornada y cifra en 50.000 los asistentes, según las autoridades madrileñas. La agencia estadounidense destaca que los manifestantes portaban banderas españolas y coreaban consignas como "Sánchez a prisión" o "Invasores, fuera".

Welt presta igualmente una atención especial a la concentración de Madrid y señala que, según la Delegación del Gobierno, reunió a unas 50.000 personas. El medio alemán la presenta como la mayor concentración individual de la jornada y recoge que el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, habló de unas 2.000 movilizaciones en toda España.

„Ceuta ergibt sich nicht" – Spanier demonstrieren gegen „Invasion" und Sánchez https://t.co/WchsTLtAce pic.twitter.com/YwZcmATPu8 — WELT (@welt) September 3, 2026

La BBC también destaca la participación en Madrid y recoge la presencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que intervino durante la protesta. The Washington Times también sitúa Madrid entre los principales escenarios de la jornada y destaca además las concentraciones celebradas en Barcelona, Valencia y Sevilla. El medio estadounidense recoge consignas como "Una Ceuta unida jamás será derrotada" y "Sánchez a prisión".

Protests in Spain over government's handling of Ceuta migrant crisis https://t.co/MKlrPpFf0T — BBC News (UK) (@BBCNews) September 2, 2026

Banderas españolas y consignas por Ceuta

Los medios internacionales coinciden en destacar el componente reivindicativo de las concentraciones. Reuters cuenta que miles de personas marcharon en Ceuta ondeando banderas españolas, haciendo sonar silbatos y coreando "Ceuta no está en venta, Ceuta debe ser defendida".

Associated Press recoge una consigna similar en sus informaciones sobre las protestas: "Una Ceuta unida jamás será vencida". Welt reproduce uno de los mensajes que aparecieron en las pancartas de la concentración de Ceuta: "Ceuta no se vende, Ceuta no se rinde".

Sky News, por su parte, también recoge las palabras de Francisco García Segado, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, quien aseguró que querían una movilización "limpia" y "sin faltar al respeto a nadie". La agencia portuguesa Lusa también informa de las manifestaciones.

Nationwide migrant protests prompt appeals for calm in Ceuta, Spain's North African territoryhttps://t.co/oyk4DqZ8yM — Sky News (@SkyNews) September 2, 2026

La cobertura internacional no se limita a Madrid y Ceuta. Reuters informa de manifestaciones también en Barcelona, Bilbao y otras ciudades españolas, mientras Associated Press destaca concentraciones significativas en Barcelona, Valencia y Sevilla. En Welt y Sky News se mencionan las contramanifestaciones registradas en lugares como Barcelona y Bilbao, organizadas por grupos de izquierda y sindicatos.

El enfrentamiento político

Aunque el eje de las informaciones es la protesta, los medios internacionales también destacan su dimensión política. Reuters y Associated Press explican que la convocatoria fue promovida por el Partido Popular y Vox, pero la Federación Española de Municipios y Provincias era su organizadora oficial. Asimismo, la BBC recoge la participación de Feijóo y también las declaraciones de Santiago Abascal durante la jornada.

Frente a estas posiciones, Reuters, Associated Press y Sky News incluyen las declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien sostuvo que las protestas tenían como objetivo atacar al Gobierno.