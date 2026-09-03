Un sacerdote halla un obús de la Primera Guerra Mundial en su casa parroquial cerca de París

El insólito descubrimiento se produjo de manera totalmente fortuita. Un sacerdote que se encontraba ordenando los armarios de su residencia en La Courneuve, una localidad situada en la periferia de la capital francesa, se topó con un proyectil militar. La sorpresa fue mayúscula al comprobar que se trataba de un artefacto explosivo histórico, lo que motivó una rápida llamada a las autoridades para asegurar el recinto y evitar cualquier tipo de desgracia.

Tras dar la voz de alarma, los agentes de policía se personaron en el lugar y acordonaron la zona como marca el protocolo. Se estableció un perímetro de seguridad que alteró el pulso cotidiano de este municipio. Entre las medidas adoptadas, las fuerzas del orden procedieron a interrumpir temporalmente el tráfico de la línea T1 del tranvía, que discurre por las inmediaciones de la parroquia. Además, por precaución, se desalojó un centro de ocio colindante, evacuando a aproximadamente un centenar de menores que se encontraban en su interior.

Según la información publicada por el diario Le Parisien, las fuerzas de seguridad confirmaron que el objeto era un proyectil originario del primer gran conflicto bélico del siglo XX (1914-1918). Su parte delantera se hallaba reventada y presentaba un avanzado estado de oxidación. "Esto es un obús entero, ¡de calibre 75! Es una estupidez… Forma parte de esos obuses sin detonar que se pueden encontrar en los campos. Normalmente hay que dejarlos en el camino, pero este ha acabado aquí", relató el clérigo a los medios locales tras el suceso.

El equipo de artificieros logró retirar la munición sin que se registraran incidentes. El operativo se desarrolló con total normalidad, confirmando que, si bien el mecanismo estaba inerte, el interior del cilindro metálico todavía albergaba carga explosiva, por lo que su manipulación requería de manos expertas. Una vez neutralizado el peligro, los vecinos de La Courneuve pudieron retomar sus actividades y el servicio de transporte público restableció sus horarios habituales.

Este tipo de hallazgos, aunque sorprendentes en el interior de un domicilio, no resultan en absoluto extraños en el territorio galo. Francia fue escenario de cruentas batallas tanto en la contienda de 1914 como en el segundo gran conflicto mundial, lo que dejó un legado subterráneo de toneladas de munición sin estallar. Durante décadas, agricultores, trabajadores de la construcción e incluso ciudadanos de a pie han encontrado de forma casual bombas, granadas y balas, un fenómeno que en algunas regiones del país se conoce popularmente como la cosecha de hierro.

Las autoridades francesas insisten periódicamente en la importancia de no manipular estos restos bélicos, ya que, a pesar del óxido y el paso del tiempo, el material explosivo puede mantenerse estable y detonar si no se trata adecuadamente. En ocasiones anteriores, el descubrimiento fortuito de armamento de gran calibre ha obligado a suspender el tráfico ferroviario durante horas o a realizar evacuaciones masivas en zonas urbanas hasta que los servicios especializados de desactivación logran asegurar la zona, tal y como ha ocurrido con éxito en esta parroquia.