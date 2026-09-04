El hallazgo minero noruego de 70.000 toneladas que cambia el tablero geopolítico y es vital para Europa

Noruega vuelve a consolidarse como el gran salvavidas estratégico de Europa frente al control de los regímenes autoritarios. La confirmación por parte de la compañía minera Norge Mining de un gigantesco yacimiento subterráneo de al menos 70.000 millones de toneladas de roca fosfórica en la región suroccidental de Rogaland (cerca de Helleland) supone un vuelco absoluto al tablero geoestratégico global.

La dimensión descomunal: la cifra equivale prácticamente a la suma de todas las reservas mundiales de fosfato conocidas hasta la fecha en el planeta, estimadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos en unos 71.000 millones de toneladas. Hasta ahora, este mineral indispensable estaba concentrado bajo el monopolio de países como Marruecos —que controla cerca del 70% de las reservas mundiales en el Sáhara Occidental—, China y Rusia. Con este hallazgo en suelo aliado, Europa se dota de un escudo de soberanía para alcanzar la independencia de suministro de materias primas críticas.

El fósforo es un recurso no renovable y un componente crítico tanto para la producción de los fertilizantes que sostienen el sector agrícola y la alimentación mundial, como para la transición tecnológica. Resulta vital para la fabricación de microchips, paneles solares y las competitivas baterías de litio-ferrofosfato (LFP) que impulsan la industria automotriz moderna. Para mayor fortuna, las perforaciones han revelado que el depósito noruego es de origen ígneo y no sedimentario. Esto significa que el mineral está libre de componentes altamente contaminantes como el cadmio, lo que ahorrará costosos e intervencionistas procesos de refinamiento medioambiental. Además, viene acompañado de concentraciones masivas de vanadio y titanio, otros dos metales considerados estratégicos por Bruselas.

No obstante, el verdadero desafío de este tesoro minero radica en la profundidad. El grueso del yacimiento se ubica a unos 4.500 metros bajo tierra, una cota en la que hoy en día no opera ninguna mina comercial de fosfato en el planeta. Aunque el potencial estratégico para los próximos 100 años es innegable, la viabilidad económica dependerá de la capacidad técnica para su extracción. El plan de la empresa pasa por iniciar el desarrollo de la mina, pero el principal enemigo del proyecto no será la geología, sino las trabas burocráticas de Oslo y las asfixiantes normativas ecologistas de la Unión Europea, expertas en torpedear la explotación de recursos propios.