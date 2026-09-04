Meloni hace historia en Italia y desmonta cuatro años después los augurios de la izquierda

El Gobierno de Giorgia Meloni se ha convertido este viernes en el más longevo de la historia de la República italiana. La primera ministra alcanza los 1.413 días al frente del Ejecutivo y supera así los 1.412 del segundo Gobierno de Silvio Berlusconi, que ostentaba hasta ahora el récord.

El hito resulta especialmente significativo en un país marcado durante décadas por la inestabilidad política. Italia ha tenido 68 gobiernos y 31 primeros ministros desde el nacimiento de la República en 1946 y la duración media de sus ejecutivos apenas alcanza los 14 meses.

"Hoy nuestro Gobierno se convierte en el más longevo de la historia de la República italiana", ha celebrado Meloni en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales. La dirigente ha asegurado recibir el dato "con gratitud y con un fuerte sentido de responsabilidad" y ha reivindicado la estabilidad no como "un récord para exhibir", sino como "la condición que permite a una Nación programar, decidir, mantener los compromisos y hacerse respetar".

Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare,… pic.twitter.com/EpdHe35vJa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2026

De la alarma de 2022 a la estabilidad

El récord adquiere además una evidente dimensión política por el clima que rodeó la llegada de Meloni al Palacio Chigi. Su victoria electoral provocó una oleada de advertencias sobre el ascenso de la denominada ultraderecha y las consecuencias que podía tener para Italia y la Unión Europea.

El escenario cuatro años después dista mucho de aquellas previsiones. Meloni ha conseguido mantener unida durante prácticamente toda una legislatura la coalición formada por Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, al tiempo que ha consolidado su posición dentro de Europa y ha mantenido una política exterior inequívocamente occidental, incluido el respaldo italiano a Ucrania.

La estabilidad es precisamente uno de los principales logros que reivindica la primera ministra. "Esta estabilidad no es mérito de una sola persona. Es el resultado de una coalición unida, que gobierna desde hace cuatro años con una visión común y que ha elegido estar junta no contra alguien, sino para realizar un proyecto para Italia", ha señalado.

Meloni también ha aprovechado el récord para lanzar un mensaje político: los tres gobiernos más longevos de la historia de la República han sido de centroderecha. "La estabilidad se construye cuando una alianza comparte valores, objetivos y una visión de la Nación, no cuando la única razón para estar juntos es impedir que otros gobiernen", ha afirmado.

Más empleo y menos paro

La dirigente italiana también ha hecho balance de su gestión. "En estos años hemos trabajado para aumentar el empleo, reducir el desempleo, apoyar a familias y empresas, fortalecer la seguridad, gobernar las cuentas públicas con seriedad y devolver a Italia peso y credibilidad en la escena internacional", ha asegurado.

En materia laboral, los datos respaldan buena parte de esa reivindicación. Según el balance difundido con motivo de los 1.413 días de Gobierno, Italia cuenta con alrededor de 1,3 millones de ocupados más. Los últimos datos de Istat, correspondientes a julio, sitúan la tasa de empleo en el 63,2%, mientras que el desempleo se encuentra en el 5,8% y el paro juvenil en el 18,9%.

La mejora del empleo es especialmente significativa aunque Italia continúa arrastrando problemas estructurales en su mercado laboral. La tasa de empleo entre los 20 y los 64 años alcanzó el 67,6% en 2025, su máximo histórico, pero continúa siendo la más baja de la Unión Europea.

La gestión de las cuentas públicas ha sido otra de las sorpresas de estos cuatro años. Frente a quienes anticipaban una política económica de corte populista, el Ejecutivo ha mantenido una notable disciplina fiscal. El déficit público, que rondaba el 8% del PIB cuando Meloni llegó al poder, se ha reducido hasta poco más del 3%.

También se ha reducido considerablemente la prima de riesgo italiana. El diferencial entre los bonos italianos y alemanes a diez años rondaba los 220 puntos básicos cuando Meloni llegó al Gobierno y actualmente se sitúa en torno a los 80.

La economía italiana, sin embargo, continúa teniendo importantes asignaturas pendientes. El crecimiento permanece por debajo del 1%, la deuda pública ronda el 138% del PIB y los salarios reales siguen acusando el impacto de los últimos años. Tampoco han prosperado algunas de las grandes reformas institucionales planteadas por el Gobierno.

El giro europeo en inmigración

Si hay un terreno en el que Meloni ha conseguido trasladar buena parte de su discurso al debate europeo es el de la inmigración ilegal.

Su Gobierno ha endurecido la política migratoria, reforzado los acuerdos con países de origen y tránsito y promovido la creación de centros fuera del territorio comunitario para tramitar la situación de los inmigrantes. El proyecto más conocido es el acuerdo firmado con Albania, que ha sufrido sucesivos obstáculos judiciales y no ha funcionado hasta ahora en los términos inicialmente previstos.

Pero la idea que defendía Roma ha terminado abriéndose paso en Europa. En octubre de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a los Veintisiete explorar la creación de centros de retorno fuera de la Unión y señaló expresamente la necesidad de extraer "lecciones" del modelo acordado por Italia y Albania.

Los datos de llegadas también mejoraron notablemente después del fuerte incremento registrado durante el primer año de Meloni. En 2024, las llegadas irregulares por mar a Italia cayeron alrededor de un 60% respecto al año anterior.

El Ejecutivo ha combinado ese endurecimiento frente a la inmigración irregular con la apertura de vías legales para trabajadores extranjeros, necesarias en un país con graves problemas demográficos y escasez de mano de obra.

Un liderazgo que ha ganado peso en Europa

La evolución internacional de Meloni constituye otro de los elementos que marcan la diferencia entre aquella candidata de 2022 y la dirigente que llega al final de la legislatura.

La primera ministra ha mantenido una relación pragmática con las instituciones comunitarias y una política fiscal prudente, sin abandonar por ello algunas de sus principales batallas políticas. Al mismo tiempo, su firme apoyo a Ucrania la ha diferenciado de otros sectores de la derecha europea mucho más próximos a Rusia.

Esa combinación le ha permitido ganar influencia en una Europa que, además, ha ido aproximándose a algunas de las posiciones que Meloni defendía cuando llegó al poder, especialmente en materia migratoria.

No significa que estos casi cuatro años estén exentos de sombras. Italia sigue creciendo poco, mantiene una de las mayores deudas públicas del mundo desarrollado y algunas de las reformas más ambiciosas prometidas por el Ejecutivo se han quedado por el camino. El propio proyecto albanés, uno de los emblemas de su política migratoria, se ha topado repetidamente con los tribunales.

Pero Meloni llega al récord habiendo conseguido algo poco habitual en la política italiana: mantener durante casi cuatro años un mismo Gobierno, preservar la cohesión de su mayoría y disipar buena parte de los augurios que acompañaron su llegada al poder.

La propia dirigente reconoce que el balance todavía no está cerrado. "Los resultados están ahí, pero sabemos bien cuántas cosas quedan aún por hacer", ha escrito.

Su siguiente examen llegará en 2027. "El próximo año volveremos ante los ciudadanos con lo que hemos hecho, con lo que queda por hacer y con nuestra idea de futuro. Y serán una vez más ellos quienes decidan si merecemos continuar este camino", ha señalado.

Antes, Meloni celebrará este viernes en Bari el récord junto a la militancia de Hermanos de Italia. Lo hará después de 1.413 días en el Palacio Chigi, una cifra que ningún Gobierno había alcanzado en los 80 años de historia de la República italiana.