AfD arrasa con más del 44 % en Sajonia-Anhalt y roza la mayoría absoluta, según los primeros sondeos

Alternativa para Alemania (AfD) se ha impuesto este domingo con claridad en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y ha quedado a las puertas de conseguir la mayoría absoluta. La formación ha obtenido entre el 44,3 % y el 44,4 % de los votos, según las primeras proyecciones, un resultado que podría permitirle aspirar a encabezar el primer Gobierno regional de AfD en Alemania.

Según informa EFE, las estimaciones elaboradas por Infratest dimap y Forschungsgruppe Wahlen para las televisiones públicas ARD y ZDF sitúan a AfD muy por delante de la Unión Cristianodemócrata (CDU), que hasta ahora encabezaba el Ejecutivo regional con Sven Schulze. Los democristianos se han quedado entre el 18,3 % y el 18,4 % de los sufragios.

El resultado supone además un fuerte avance para AfD y un severo retroceso para la CDU. El candidato de la formación vencedora a primer ministro, Ulrich Siegmund, ha logrado reducir aproximadamente a la mitad el peso electoral de los democristianos en este estado federado del este de Alemania.

AfD se reivindica para gobernar

La dirección de AfD ha celebrado inmediatamente los resultados y ha reclamado la posibilidad de encabezar el próximo Ejecutivo regional. "Es un resultado maravilloso para nosotros y es un encargo para formar Gobierno", ha afirmado la colíder del partido, Alice Weidel.

"Nuestra mano está tendida para una coalición o una cooperación", ha añadido Weidel. El otro colíder de la formación, Tino Chrupalla, ha planteado incluso otra posibilidad: "Puede haber un Gobierno minoritario tolerado".

Siegmund también se ha mostrado dispuesto a buscar apoyos y ha asegurado que tenderá "la mano a todas las fuerzas que quieran lograr junto con nosotros un cambio político fundamental en este país".

Desde la CDU, Schulze ha reconocido el mal resultado de su formación y lo ha calificado como "una dura derrota". "Vivimos en una democracia y quiero felicitar al ganador de las elecciones. El ganador de las elecciones, la AfD, es ahora la fuerza política más fuerte en el Parlamento regional de Sajonia-Anhalt", ha admitido.

El dirigente democristiano ha hablado también de "un día oscuro" para su formación, aunque ha asumido el veredicto de las urnas. "Algunos dicen que este es un día triste para la CDU. Yo digo: pero así es la democracia", ha afirmado, según recoge Europa Press.

Schulze ha criticado además el peso que han tenido en estos comicios las políticas del Gobierno federal que encabeza el canciller Friedrich Merz, también de la CDU. "La gente ha enviado un mensaje y ahora hay que afrontar este mensaje no solo en Sajonia-Anhalt (...). Es una derrota para nosotros", ha reconocido.

La dimensión nacional del resultado también ha provocado la reacción del portavoz del grupo parlamentario de la CDU en el Bundestag, Thorsten Frei, que lo ha definido como "un momento decisivo" para Alemania y ha pedido respetar el resultado de las urnas. Al mismo tiempo, ha defendido las reformas emprendidas por el Ejecutivo de Merz y ha advertido: "No saquemos falsas conclusiones".

Por detrás de AfD y CDU aparece La Izquierda, que se convierte en la tercera fuerza con entre el 9,2 % y el 9,3 %. Los Verdes alcanzan el 8,7 %, mientras que el Partido Socialdemócrata (SPD) obtiene entre el 8,4 % y el 8,7 %.

El colíder socialdemócrata y vicecanciller, Lars Klingbeil, ha advertido de la preocupación que provoca la victoria de AfD en algunos sectores de la población. "Hay gente en Sajonia-Anhalt y en toda Alemania que tiene grandes preocupaciones con este resultado, gente que tiene un trasfondo migratorio y ha trabajado aquí durante años", ha señalado.

Desde la dirección federal del SPD, su secretario general, Tim Kluessendorf, ha calificado además el resultado de "dramático". Aunque ha destacado que los socialdemócratas han conseguido mantener su nivel de apoyo, ha reconocido que "no es un gran éxito" y ha defendido la búsqueda de "una mayoría democrática" alternativa a AfD, pese a admitir que será "muy, muy difícil formar gobierno", según Europa Press.

BSW puede decidir el futuro Gobierno

Una de las principales incógnitas de la noche está en el resultado de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), que se mueve entre el 4,8 % y el 5 % y, por tanto, podría entrar o quedarse fuera del Parlamento regional. Los liberales del FDP, que formaban parte del Gobierno de coalición encabezado por Schulze junto al SPD, no han conseguido superar la barrera electoral del 5 %.

La presencia de BSW en la cámara puede resultar decisiva para determinar las posibles mayorías. Su candidata, Claudia Wittig, ha asegurado que la formación quiere "decidir en función de los contenidos" e impulsar proyectos beneficiosos para Sajonia-Anhalt, "también con AfD o con otros partidos". Sin embargo, ha evitado aclarar si BSW estaría dispuesto a votar a Siegmund como primer ministro.

Las proyecciones de Infratest dimap otorgan a AfD 41 de los 83 escaños del Parlamento regional si BSW finalmente queda fuera. En ese escenario, CDU, SPD, Los Verdes y La Izquierda sumarían conjuntamente 42 diputados y dispondrían de una mayoría alternativa.

Esa posibilidad choca, sin embargo, con el rechazo de la CDU a cooperar con La Izquierda. La secretaria general democristiana, Franziska Hoppermann, ha afirmado que no se pueden mantener "conversaciones serias con un partido que tiene un grave problema de antisemitismo, que quiere un modelo de sociedad completamente diferente al nuestro y que nos acusa de hacer política fascista".

"En este sentido, nuestras líneas rojas están claras: no habrá cooperación ni con extremistas de izquierda ni con extremistas de derecha", ha recalcado.

Si BSW logra finalmente superar el 5 % y entra en el Parlamento, AfD se quedaría con 39 escaños, modificando las cuentas para la formación del próximo Ejecutivo.

Los comicios han registrado además una participación especialmente elevada, con un 78 % de los electores acudiendo a las urnas, una cifra récord.