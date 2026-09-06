Los 'nazis' y la muerte anunciada de SEAT

El muy posible cierre de SEAT, gran símbolo industrial de la salida de España del subdesarrollo, no será un accidente aislado, sino la consecuencia última de una decisión tomada lejos de Martorell: la renuncia voluntaria de Alemania a la energía barata rusa. La portentosa potencia industrial alemana se erigió sobre un comodín energético pragmático, el del gas económico que alimentaba todo su tejido manufacturero. Pero Berlín ha decidido dinamitar la ventaja competitiva que había sostenido su modelo productivo desde la posguerra. Ahora importan gas licuado estadounidense a un coste cuatro veces superior al del ruso.

Sectores enteros, desde la química pesada hasta el automóvil, sufrieron de inmediato un encarecimiento insostenible de sus costes. Y como si eso fuera poco, el cierre simultáneo de las nucleares consumó la eutanasia asistida del viejo capitalismo renano. Los historiadores del futuro dedicarán décadas a intentar comprenderlo. Así las cosas, consorcios como Volkswagen soportan hoy una presión asfixiante que pone en entredicho tanto el empleo en las factorías alemanas como el futuro de marcas y plantas periféricas. Y ahí radica la ironía última del asunto: SEAT, igual que Skoda o Dacia, es una marca de coches para pobres, en una Europa en la que los pobres ya no pueden comprar coches.

En consecuencia, España también va a acabar pagando los platos rotos de esa pulsión suicida, la que arrastrará a marcas como SEAT al matadero tecnológico. Y ese derrumbe, no otra cosa, explica por qué un partido anti-establishment como AfD no cesa de crecer en los sondeos. Porque su avance no responde a ninguna nostalgia de los años treinta, sino a que una porción cada vez más amplia de votantes se niega a aceptar el desmantelamiento de Alemania para favorecer intereses ajenos a los del país. Y no deja de resultar irónicamente ridículo que se acuse a AfD de afinidades nazis cuando la CDU se construyó, allá en la posguerra, echando mano de centenares de cuadros políticos profesionales que venían de servir al Tercer Reich. Lo que hoy crece en Alemania no es extrema derecha, es extrema lucidez.