La AfD arrasa en Sajonia-Anhalt: se queda a tres escaños de la mayoría y deja a la CDU en mínimos

La formación Alternativa para Alemania (AfD) ha ganado las elecciones regionales celebradas este domingo en Sajonia-Anhalt con el 43,8% de los votos, más del doble del resultado que obtuvo en 2021. El partido, sin embargo, no alcanza los 42 escaños necesarios para disponer de mayoría absoluta en una Cámara regional de 83 representantes.

Según los datos preliminares difundidos por las autoridades electorales de Sajonia-Anhalt, la AfD obtendría 39 escaños, frente a los 17 que consiguió en los anteriores comicios, cuando recibió el 20,8% de las papeletas. La AfD se sitúa además a solo tres escaños de la mayoría absoluta, para los que necesitaría apoyos adicionales.

"Juntos hemos demostrado que queremos hacer historia, que estamos hartos del paternalismo y que finalmente queremos recuperar nuestra antigua y segura Alemania. Esa era la visión 2026 y esa es la visión 2026. La hemos hecho realidad aquí en Sajonia-Anhalt", ha declarado Ulrich Siegmund, el líder de AfD, al mismo tiempo que ha agradecido la confianza depositada por todos sus votantes.

Danke Sachsen-Anhalt! Danke Deutschland! Wir haben Geschichte geschrieben! pic.twitter.com/d2CCYQbbiQ — Ulrich Siegmund (@UlrichSiegmund) September 6, 2026

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) se mantiene como segunda fuerza, aunque registra una fuerte caída respecto a las elecciones de 2021. El partido conservador obtiene ahora el 17,2% de los votos, frente al 37,1% de hace cinco años. El resultado supone una pérdida de 19,9 puntos porcentuales y deja a la CDU con 15 representantes en el Parlamento regional, frente a los 34 que obtuvo en los anteriores comicios. La distancia entre las dos principales fuerzas es, por tanto, de más de 26 puntos.

Desde la CDU, Schulze ha reconocido el mal resultado de su formación y lo ha calificado como "una dura derrota". "Vivimos en una democracia y quiero felicitar al ganador de las elecciones. El ganador de las elecciones, la AfD, es ahora la fuerza política más fuerte en el Parlamento regional de Sajonia-Anhalt", ha admitido.

SPD, Verdes e Izquierda empatan

Por detrás de AfD y CDU se sitúan el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes y La Izquierda, que obtienen resultados muy similares. El SPD consigue el 9,3% de los votos, mientras que Los Verdes alcanzan el 8,9% y La Izquierda el 8,6%. Cada una de estas tres formaciones obtiene, según los resultados preliminares, ocho escaños.

El resultado mantiene a los tres partidos dentro del Parlamento regional, aunque ninguno se acerca a las dos formaciones que encabezan los comicios.

La otra formación que consigue representación es la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW). El partido supera por tres décimas el umbral del 5% establecido para acceder al Parlamento de Sajonia-Anhalt. La entrada de BSW completa la composición de la Cámara junto a AfD, CDU, SPD, Los Verdes y La Izquierda.