La victoria de AfD sacude al Gobierno alemán: Merz admite que están "profundamente conmocionados"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha reconocido este lunes el impacto que ha causado la victoria de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. El dirigente democristiano ha asegurado que acepta el veredicto de las urnas, aunque ha advertido de que el resultado no alterará los principios constitucionales ni el compromiso de Alemania con Europa.

"Todos estamos profundamente conmocionados. No nos lo esperábamos de esta forma. Por supuesto, tenemos que aceptarlo", ha afirmado Merz en una rueda de prensa, según recoge Europa Press. El triunfo de AfD en este estado del este alemán deja a la formación al borde de gobernar por primera vez desde 1945.

El canciller ha insistido en que respetar los resultados electorales constituye la "esencia misma de la democracia", pero ha establecido una distinción entre la voluntad de las urnas y los principios que rigen el sistema político alemán. En este sentido, ha señalado que "las normas de la convivencia y los valores de la Constitución" no pueden someterse a votación y "no están sujetos a negociación por parte del Estado".

"En nuestro país, el poder se otorga, no se arrebata, y la minoría no es enemiga de la mayoría", ha declarado. Merz ha añadido que el Gobierno federal garantizará el cumplimiento de la Constitución, en un mensaje dirigido tanto a los ciudadanos alemanes como a los socios europeos tras la alarma generada por el triunfo electoral de AfD.

"Sabemos que Alemania tiene una responsabilidad especial debido a su historia. Mantendremos siempre nuestro orden político y nuestro firme arraigo en Europa", ha agregado.

El desplome de la CDU

La victoria de AfD ha venido acompañada de un fuerte retroceso de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de Merz. Los democristianos han obtenido el 17,2% de los votos, frente al 37,1% con el que se impusieron en las elecciones regionales de 2021. El resultado deja su respaldo por debajo de la mitad del registrado hace cinco años.

Merz ha admitido que su propia figura ha sido "tema recurrente en la campaña electoral" y ha reconocido dificultades a la hora de explicar las reformas impulsadas por su Gobierno. Aunque ha defendido la necesidad de mantenerlas, ha considerado que el Ejecutivo debe mejorar la manera de trasladarlas a la ciudadanía.

"Sabemos que las reformas han sido un tema recurrente en esta campaña electoral, y lo seguirán siendo. Necesitamos reformas fundamentales en Alemania", ha recalcado. A su juicio, el reto consiste ahora en "no solo justificarlas de forma racional, sino también transmitirlas de manera emocional". "Es ahora una tarea común a la que yo también me sumo", ha apuntado.

Bruselas evita valorar el resultado

La Comisión Europea ha evitado pronunciarse sobre la victoria de AfD y sus posibles consecuencias para el conjunto de la Unión Europea. Preguntada por el resultado durante una rueda de prensa en Bruselas, la portavoz del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, se ha limitado a recordar la posición habitual de la institución.

"Nunca comentamos elecciones nacionales o regionales y no lo haremos hoy", ha zanjado la portavoz de la Comisión presidida por Ursula von der Leyen.