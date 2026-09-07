Ordenan ocultar a las trabajadoras de la torre Eiffel durante una visita de una organización hindú

Los empleados de la torre Eiffel han retrasado este lunes la apertura del monumento en protesta por las instrucciones que recibieron las trabajadoras durante una visita privada celebrada el sábado. Según denuncian, se les ordenó apartarse de determinadas zonas y, en algunos casos, abandonar sus puestos para evitar que fueran vistas por una delegación de una organización religiosa hindú.

La movilización ha llevado a los trabajadores a celebrar una asamblea general y el monumento permanecía aún cerrado a primera hora de la tarde, según informa EFE. Los empleados consideran que las medidas adoptadas durante la visita son sexistas y contrarias a la legislación francesa.

Mujeres apartadas de sus puestos

La delegación, integrada por unas cien personas, pertenecía a BAPS, una organización religiosa hindú señalada por su línea muy conservadora. Los trabajadores han denunciado lo sucedido en un comunicado remitido este lunes al diario Le Parisien.

"Con motivo de la visita de una delegación de unas cien personas, se dieron instrucciones a las trabajadoras de la Torre Eiffel y a las de las empresas subcontratadas para que se hicieran invisibles con el fin de recibir a dicha delegación", señalaron los empleados.

De acuerdo con su relato, algunas mujeres tuvieron que retirarse a salas apartadas y abandonar sus puestos, mientras que en determinados casos fueron sustituidas por hombres. Además, se prohibió a todas las trabajadoras pasar o atravesar ciertas zonas durante la presencia de la delegación.

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE), responsable de la gestión del monumento, no se ha pronunciado por el momento sobre las denuncias.

Indignación entre los responsables políticos

La polémica ha provocado la reacción de varios dirigentes franceses. La presidenta de la región de Île de France, Valérie Pécresse, se ha declarado "conmocionada" y ha asegurado que ha trasladado personalmente su rechazo a los representantes de la organización religiosa.

"He informado personalmente a los representantes de la BAPS en Francia de que tales prácticas son contrarias a las leyes de la República", ha afirmado Pécresse en un mensaje publicado en la red social X.

Choquée d'apprendre que lors d'une visite de la Tour Eiffel organisée par Atout France, une délégation hindoue comprenant des religieux a demandé d'écarter de leur parcours les employées femmes. J'ai personnellement informé les représentants du BAPS en France que de telles… https://t.co/AW9UVX9V4r — Valérie Pécresse (@vpecresse) September 7, 2026

También el ex primer ministro y diputado por París Michel Barnier ha calificado las medidas de "inaceptable" y ha asegurado que ha pedido explicaciones a la SETE.

"En Francia, no son las costumbres procedentes de otros lugares las que dictan a las mujeres cómo deben vestirse o comportarse en el espacio público. No se oculta a las mujeres. No se las hace desaparecer. Se las respeta y se defiende su libertad", ha recalcado Barnier.