Putin y Zelenski retoman el diálogo con EEUU mientras la guerra se enquista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado su papel de mediador en la guerra de Ucrania con el envío de sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev durante el fin de semana.

Los representantes de la Casa Blanca mantuvieron reuniones con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en un intento de reactivar las conversaciones de paz. Sin embargo, los contactos no han permitido alcanzar por ahora ningún compromiso concreto que ponga fin a la escalada militar.

Las reuniones del sábado en Moscú y del domingo en Kiev han supuesto la reanudación de los contactos entre Estados Unidos y los dos bandos enfrentados. Estas conversaciones estaban interrumpidas desde febrero, cuando comenzó la operación militar estadounidense contra Irán y Washington concentró sus esfuerzos en las negociaciones con Teherán y el Gobierno israelí.

La nueva ofensiva diplomática llega después de más de seis meses con pocos cambios en el frente, pero con una escalada de los ataques en la retaguardia. Ucrania ha intensificado sus acciones contra refinerías y almacenes rusos, mientras Rusia ha incrementado los bombardeos con misiles balísticos sobre Kiev y los puertos ucranianos del mar Negro, especialmente Odesa.

Durante julio y agosto aumentó el número de víctimas civiles. Ucrania afronta además mayores dificultades para repeler los ataques aéreos rusos, mientras Rusia atraviesa una grave crisis de combustible.

Witkoff y Kushner visitan Kiev

Una de las principales novedades de esta nueva ronda de contactos ha sido el viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Kiev. Hasta ahora, Witkoff había viajado en ocho ocasiones a Rusia, pero no había visitado Ucrania.

Antes de desplazarse a la capital ucraniana, los enviados estadounidenses se reunieron durante más de tres horas con Vladímir Putin y otros representantes del Kremlin. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov afirmó que Witkoff y Kushner presentaron "nuevas ideas" para buscar un arreglo pacífico.

Putin reconoció que la situación "no es fácil", aunque respaldó la contribución de Donald Trump a una solución política y diplomática. Witkoff, por su parte, aseguró haber conseguido "grandes progresos" durante las conversaciones en Moscú.

Sin acuerdos concretos

Las propuestas estadounidenses fueron trasladadas posteriormente a Volodímir Zelenski. Trump las ha definido como una "propuesta para poner fin a la guerra", aunque los planteamientos mantienen elementos de iniciativas anteriores y han incorporado cambios relacionados con la evolución del conflicto durante los últimos meses.

Tras su encuentro con Zelenski, Steve Witkoff calificó las conversaciones de "significativas, sustanciosas e importantes". El enviado estadounidense aseguró que ambas partes estaban dispuestas a continuar negociando y admitió que será necesario realizar concesiones para resolver las cuestiones que permanecen pendientes.

Jared Kushner también afirmó que el viaje había permitido abrir nuevas vías para avanzar y señaló que Estados Unidos trabaja en la elaboración de un "paquete de paz".

Rusia acepta retomar el formato tripartito

El Kremlin ha mostrado disposición a recuperar las negociaciones a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó este lunes que Moscú no descarta reanudar este formato, aunque consideró prematuro hablar del lugar y la fecha de una próxima reunión.

Peskov también señaló que no se descarta una conversación telefónica entre Putin y Trump para analizar los resultados del viaje de los emisarios estadounidenses. Según la información aportada, Trump mantendría además conversaciones telefónicas con Putin y Zelenski.

Zelenski respalda igualmente la reanudación de las conversaciones, aunque reclama que los representantes europeos participen de alguna manera en el proceso. De hecho, asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia y Alemania viajaron a Kiev para mantener contactos con la delegación ucraniana y acompañar a Zelenski en las negociaciones.

La cuestión territorial sigue bloqueada

Uno de los principales obstáculos continúa siendo la cuestión territorial, especialmente el Donbás. Zelenski sostiene que este asunto solo podrá resolverse si Putin acepta sentarse con él y Trump en una misma mesa.

El Kremlin ha descartado esa posibilidad salvo que la reunión tenga como objetivo la firma de una paz definitiva. Por ahora, por tanto, las conversaciones han servido para recuperar el contacto diplomático, pero no para superar las principales diferencias entre Moscú y Kiev.

Un invierno marcado por la guerra

Los dos bandos se preparan para afrontar el invierno sin que exista todavía un acuerdo que permita poner fin al conflicto. Putin trasladó a sus interlocutores su valoración de los avances de las tropas rusas en el Donbás, aunque expertos independientes y blogueros rusos cuestionaron algunas de esas afirmaciones.

Zelenski, por su parte, admitió ante Witkoff y Kushner que la guerra continuará durante el invierno y volvió a pedir ayuda militar a sus aliados occidentales, especialmente baterías antiaéreas Patriot estadounidenses. Las reuniones impulsadas por Washington han permitido reactivar el diálogo, pero, de momento, la guerra continúa y las partes siguen sin alcanzar un acuerdo para detenerla.