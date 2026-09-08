Cinco claves de la victoria del "hombre más peligroso de Alemania"

El resultado en las regionales alemanas del estado de Sajonia-Anhalt, con una apabullante victoria de Alternativa para Alemania, confirmó los augurios que llevaban haciendo las encuestas desde hace meses pero no por ello el terremoto político está siendo menor. Con casi un 44 por ciento de los votos, el candidato Ulrich Siegmund no llegó a la mayoría absoluta que llegaron a temer algunos pero está a las puertas de llevar al poder, por primera vez, a su partido, que no ha dejado de crecer en los últimos años. Estas son algunas claves del resultado electoral que está removiendo al país y de las negociaciones del día después:

¿Quién votó a AfD?

Alternativa se hizo con un 43,8 por ciento de los votos, un resultado histórico en el granero electoral que es el este de Alemania para el partido de extrema derecha y que pulveriza todos los récords anteriores. Hace cuatro años, logró un 20,8 por ciento, menos de la mitad. Por otro lado, son también sus mejores resultados en unas elecciones regionales: sus siguientes mejores cuotas, también en estados del este, fueron en Turingia, en 2024, con un 32,8 por ciento; Sajonia, en el mismo año, con un 30,6 por ciento; y Brandeburgo, con un 29,2. A nivel federal, en las últimas elecciones obtuvieron un 20,8 por ciento y las últimas encuestas les sitúan ahora como primera fuerza, cerca del 30 por ciento.

Los sondeos del día después se afanan en conocer el perfil de los numerosos votantes que quisieron dar su apoyo a Siegmund, que antes de dedicarse a la política trabajó como comercial y que disparó su popularidad a base de pequeños actos en los pueblos de la región. Al mismo tiempo, sus adversarios políticos y mediáticos llamaban al voto útil que pudiera hacer posible un nuevo cordón sanitario en una estrategia que tuvo como punto culminante la polvareda que levantó una portada del semanario Spiegel, titulada "El hombre más peligroso de Alemania". Mientras desde AfD les agradecieron irónicamente el nuevo cartel de campaña, que terminó firmando el propio Siegmund en sus mítines, muchas voces alertaron de una táctica llevada a extremos ridículos que podía acabar engordando aún más al candidato, de un perfil más atractivo que otros miembros de AfD, con cientos de miles de seguidores en las redes sociales y que explota la nostalgia por una RDA que él no conoció (nació en 1990).

Aunque AfD no ha alcanzado el hito de la mayoría absoluta, sí hay perfiles de votantes entre los que lo supera cómodamente: los hombres (50 por ciento), en la franja de edad entre los 35 y 59 años (52 por ciento), la población con estudios básicos (57 por ciento) o medios (52 por ciento); los trabajadores (59 por ciento) y los autónomos (52 por ciento). Entre los que consideran que su situación económica es mala, el porcentaje crece hasta el 65 por ciento. Cabe destacar, además, que la participación se ha disparado en estos comicios.

Durísimo golpe para Merz

El canciller estuvo ausente en una campaña en la que su baja popularidad hacía temer lo que finalmente ha sucedido: la victoria de AfD ha supuesto un inédito desplome de la CDU, en el poder hasta ahora y que se queda en segunda posición con sólo un 17 por ciento de los votos dejándose veinte puntos frente a los anteriores comicios. Es su peor resultado en la región (el anterior récord es del 22 por ciento en el 94) y supone una caída de una magnitud nunca vivida en el partido hasta ahora. En medio de la marejada en la propia formación, de las reacciones y de las especulaciones sobre cómo afectará lo ocurrido al gobierno de coalición, Friedrich Merz se declaró "profundamente conmocionado" pero dijo que "rendirse no es una opción".

Tímida alegría socialdemócrata

La otra pata de la coalición de gobierno, el SPD, tercera fuerza con un 9 por ciento, recibió la hecatombe sajona con la leve alegría de que mejoraron tímidamente (un punto) los resultados de los últimos comicios en unos años de resultados y perspectivas aciagas para el partido. En estas elecciones, se había llegado a especular con la posibilidad de que no alcanzaran el 5 por ciento necesario para entrar en el parlamento regional (en Baden-Wurtemberg, con un 5,5 por ciento, estuvieron cerca de no conseguirlo), algo que hubiera tenido como consecuencia un resultado aún más abultado para AfD. Sus escaños, sin embargo, serán irrelevantes: la CDU no podría formar gobierno sumando con socialistas o verdes, ni tan siquiera si aceptara el apoyo de Die Linke, formación de extrema izquierda en la que hasta ahora ha rechazado apoyarse.

La otra victoria: la izquierda amiga de AfD

La otra gran clave de las elecciones alemanas es la entrada en la cámara de la Alianza Sahra Wagenknecht (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW), una escisión de Die Linke surgida hace tres años que guarda grandes semejanzas con algunos puntos del discurso de AfD: crítica a la agenda verde y feminista, política migratoria y acercamiento a Rusia. Con el cinco por ciento alcanzado, sus diputados se convierten en decisivos: en campaña decidió desmarcarse del rechazo del resto a cualquier pacto con AfD y podría optar por abstenerse y permitir la elección de Siegmund o bien por darle un apoyo estable que es lo que el candidato dice buscar.

¿Y ahora qué?

A AfD le faltan sólo tres escaños para la mayoría absoluta y en una tercera votación le bastaría la mayoría simple para ser investido, algo que podría lograr con la abstención de BSW. Desde el partido insisten en que aspiran a alianzas firmes y que lo intentarán negociar con todos mientras ya se especula con la posibilidad de que busquen el sí de algún diputado de la CDU. Mientras, también han lanzado el mensaje de que no temen una repetición electoral en la que, dicen, podrían, esta vez sí, rebasar ampliamente la mayoría absoluta.

En medio de las negociaciones Alemania volverá a votar otras dos veces este mes, también en el este: en Berlín y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde puede repetirse una victoria de AfD aunque allí los sondeos sí ven posible que se formen mayorías alternativas que los alejen del poder.