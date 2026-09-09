Si AfD es nazi, Obama es nazi y Frederiksen, fascista

Colin Wright ha denunciado que la socialdemocracia tradicional se ha desplazado hacia la extrema izquierda impulsada por la ideología woke. Lo que antes era centro-izquierda progresista ha devenido un radicalismo en todos los órdenes –del ecologismo al feminismo pasando últimamente, denominado woke 2, por el apoyo al islamismo– que ha hecho que incluso el centro izquierda tradicional se considere ahora "facha".

Fijémonos en la regulación de la inmigración. Para la izquierda woke, cualquier propuesta encaminada a ordenar, restringir mediante criterios de sostenibilidad y condicionar el flujo migratorio según parámetros económicos o culturales, es catalogada como un brote de "fascismo" o "xenofobia". Con este rasero, partidos como Alternativa para Alemania (AfD) reciben automáticamente el calificativo de "nazis" por exigir controles fronterizos estrictos y la expulsión de quienes residen de forma ilegal. Como quien no quiere la cosa, se compara a su líder, la muy lesbiana y casada con una asiática Alice Weidel, con Adolf Hitler. Pero si hay que comparar a Weidel con alguien por querer aplicar la ley de extranjería con puño de hierro o defender que las fronteras nacionales no son meras líneas en el mapa entonces aparece otra famosa figura política, un tal Barack Hussein Obama.

Obama, icono global del progresismo, fue catalogado por las propias organizaciones de derechos humanos como Deportador en Jefe, ya que su administración expulsó a más de tres millones de personas, una cifra que superó los registros de su predecesor George W. Bush y que superó también el ritmo de deportaciones del mismísimo Donald Trump. Obama no solo multiplicó el presupuesto y los efectivos de la Patrulla Fronteriza, sino que endureció los centros de detención y aplicó devoluciones masivas en caliente ante la ola de emigrantes hispanos de 2014. ¿Convierte eso a Obama en un supremacista totalitario? Evidentemente no. Convierte a Obama en el jefe de Estado de una nación soberana consciente de que el control de sus límites territoriales es uno de los pilares fundamentales de la legalidad. No solo Netanyahu habría sido mucho más firme y contundente que Sánchez ante la invasión marroquí de Ceuta, sino también Obama que autorizó intervenciones y operaciones militares en al menos siete países musulmanes. Si fuera del Partido Repúblicano lo habrían tildado de islamófobo. Pero ya se sabe que en el campo mediático y académico, el qué está determinado por el quién.

Esta disonancia cognitiva se reproduce con idéntica hipocresía en Europa. Cuando los liberal-conservadores alemanes plantean controles en las fronteras internas de la Unión Europea o la suspensión temporal de ciertas cuotas de asilo para evitar el colapso de los municipios, la izquierda los acusa de "comprar la agenda de la extrema derecha". No obstante, el ejemplo más nítido de realismo migratorio proviene del corazón mismo de la socialdemocracia europea, Dinamarca, que bajo el liderazgo de Mette Frederiksen está llevando a cabo una de las políticas de inmigración y asilo más restrictivas de Occidente. No es casualidad que sean mujeres como Weidel, Frederiksen, Meloni y Le Pen las que están liderando esta campaña de asegurar las fronteras y controlar los flujos migratorios dado que son las mujeres que más sufren la regresión misógina provocada por la irrupción de inmigrantes sometidos a religiones machistas que las odian. Los daneses han elaborado detalladas estadísticas por parte del Ministerio de Finanzas sobre la contribución neta de los inmigrantes a las finanzas públicas. Los resultados son inequívocamente "fachas", ya que lo que revelan es que mientras que los inmigrantes de origen occidental presentan una contribución fiscal neta positiva, los inmigrantes de procedencia "no occidental" generan un coste neto anual multimillonario para el Estado de bienestar debido a menores tasas de participación laboral, desempleo estructural elevado y mayor dependencia de los subsidios.

Un breve inciso para recordar la lección de Milton Friedman cuando explicaba que, antes de 1914, la inmigración en lugares como los Estados Unidos podía ser masiva y carecer por completo de cortapisas, pero que aquello funcionaba porque ¡no había Estado de bienestar! El inmigrante venía a trabajar y si triunfaba, prosperaba por su esfuerzo, y si fracasaba, no existía una red de seguridad pública financiada por los contribuyentes para sostenerlo. Como apuntaba Friedman, es económica y matemáticamente imposible tener, al mismo tiempo, fronteras abiertas y un Estado de bienestar robusto. Un sistema social que garantiza por ley sanidad universal, educación gratuita, pensiones y subsidios de subsistencia mínimos a todo aquel que pise su territorio se convierte en un atractor de incentivos perversos si no se autoprotege. Por lo tanto, un Estado social avanzado solo es factible y sostenible si los flujos migratorios están compuestos por individuos que aporten activamente al sistema común en lugar de parasitarlo.

Por otro lado, además de la contabilidad fiscal hay que tener en cuenta la dimensión cultural y política de los inmigrantes. La supervivencia de las democracias occidentales exige que la inmigración no solo sea económicamente viable, sino culturalmente compatible. Esto no implica una asimilación étnica, sino una exigencia de integración constitucional. Los nuevos ciudadanos occidentales deben integrarse de manera irrenunciable en los valores de la Ilustración y el ordenamiento jurídico que los acoge.

El modelo de fronteras totalmente porosas y relativismo multicultural ha demostrado ser el camino más rápido hacia la balcanización social y el colapso financiero de los sistemas públicos de protección. Calificar de "nazi" o de "extrema derecha" a todo aquel que ose señalar la incompatibilidad entre la inmigración descontrolada y la permanencia del Estado del bienestar es una estupidez ideológica suicida.