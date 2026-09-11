Muere Emma Bonino, histórica líder radical italiana, a los 78 años

Emma Bonino, una de las personalidades más reconocibles de la política italiana de las últimas décadas, ha fallecido este viernes en Roma a los 78 años, según ha informado su formación, +Europa, de la que fue fundadora.

Su muerte pone fin a una trayectoria política de más de medio siglo marcada por el activismo radical, la defensa de los derechos individuales y una intensa actividad en las instituciones italianas y europeas.

Medio siglo en primera línea política

Nacida en Bra —provincia de Cuneo— el 9 de marzo de 1948, Bonino procedía de una familia campesina. Se licenció en Lenguas y Literatura Moderna en la Universidad Bocconi de Milán y pronto comenzó a implicarse en las campañas del Partido Radical, con el que entró en el Parlamento italiano en 1976, cuando se convirtió en la diputada más joven del país.

Su nombre quedó ligado desde los años setenta a las campañas a favor de la legalización del aborto y el divorcio en una Italia todavía profundamente marcada por el peso de la Iglesia católica. En 1975 fundó el Centro de Información sobre la Esterilización y el Aborto y fue detenida por desobediencia civil. Aquella militancia convirtió a Bonino en uno de los rostros más destacados del radicalismo italiano.

Del aborto a los derechos humanos

Pero su actividad política fue mucho más allá de las batallas sociales que marcaron sus comienzos. Durante los años ochenta y noventa se implicó en la lucha contra el hambre, la defensa de los derechos humanos y la oposición a la pena de muerte.

En 1994 fue designada comisaria europea de Pesca y responsable de la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria, desde donde protagonizó también algunos de los episodios que le granjearon especial popularidad en España.

Bonino intervino en los conflictos pesqueros con Marruecos y Canadá defendiendo los intereses de la entonces Comunidad Europea, al tiempo que se implicaba en la guerra de los Balcanes y reclamaba la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes de guerra.

Una voz incómoda en Europa

En 1998 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, reconocimiento a una trayectoria que ya había adquirido una dimensión claramente europea e internacional. Un año después dimitió junto al resto de la Comisión Europea presidida por Jacques Santer, tras el escándalo de corrupción que afectó al Ejecutivo comunitario.

Su carrera política continuó en Italia. En 2006, durante el Gobierno de Romano Prodi, fue nombrada ministra de Política Europea y Comercio Internacional. Siete años después, en 2013, Enrico Letta la incorporó a su Ejecutivo como ministra de Asuntos Exteriores, cargo que ocupó hasta 2014. También fue vicepresidenta del Senado italiano entre 2008 y 2013.

El cáncer marcó sus últimos años

Bonino mantuvo hasta sus últimos años una intensa actividad política y una defensa especialmente combativa de las libertades individuales. En enero de 2015 anunció que padecía cáncer de pulmón, precisamente cuando su nombre figuraba entre los posibles candidatos a la Presidencia de la República italiana. Meses después comunicó que había superado la enfermedad.

Su muerte llega después de varios días de preocupación por su estado de salud. Bonino había sido ingresada el pasado lunes en el hospital Santo Spirito de Roma tras sufrir una crisis respiratoria y permaneció en la UCI. El miércoles se anunció que abandonaría la unidad de cuidados intensivos para ser trasladada a un centro privado, aunque su situación continuaba siendo "delicada".

Con su muerte desaparece una de las figuras más singulares del radicalismo europeo: una dirigente que llevó sus batallas personales y sociales a una dimensión internacional.