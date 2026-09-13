Inmigración, ecologismo e identidad nacional: ¿es AfD realmente un partido nazi?

Tras años de hegemonía progresista, Occidente parece virar políticamente hacia la derecha. De Trump a Milei, pasando por Meloni, Kast o Abelardo de la Espriella, el wokismo, la ideología de género y el alarmismo climático se baten en retirada ante el avance de partidos, líderes políticos y corrientes de pensamiento que han llegado para combatir todo aquello que ha sumido a nuestras naciones en un absoluto caos social y económico. En este contexto, la victoria de AFD en las elecciones en Sajonia-Anhalt supone el último hito de una larga lista que confirma esta tendencia.

Pero esta nueva derecha no es como la tradicional. Es una derecha desacomplejada, radical en muchos casos, que no teme hacer frente a los dogmas izquierdistas. Por ello, no es de extrañar que desde el otro lado hayan tratado de convencer a la población de los supuestos peligros que encarna la denominada extrema derecha –calificativo bajo el que cae todo aquel que osa poner en cuestión el modelo político y económico socialdemócrata que hasta ahora nos ha gobernado–. Y, ciertamente, es probable que esta estrategia haya funcionado durante algún tiempo. No obstante, dado que los partidos de centro-izquierda y centro-derecha han decidido mirar para otro lado, la ciudadanía ha ignorado finalmente esta retórica y se ha echado en brazos de aquellas formaciones que, al menos, prometen soluciones para sus mayores preocupaciones.

En cualquier caso, la izquierda no abandona su empeño y continúa descalificando a todo disidente de "extrema derecha", sobre todo en un momento en el que no tienen ideas ni propuestas oportunas para este momento histórico, más allá de la retórica habitual ya desgastada. Así, en los últimos días hemos visto cómo cientos de titulares, que se sumaban a las propias declaraciones de políticos alemanes y no alemanes, lamentaban que "ochenta años después la extrema derecha vuelve a gobernar" en el país germano.

Pero ¿es AFD realmente un partido nazi? ¿Tienen algo que ver las propuestas realizadas por esta formación en la última campaña electoral en Sajonia-Anhalt con los postulados del nacionalsocialismo? ¿Son Alice Weidel —presidenta de AFD y lesbiana casada con una mujer suiza originaria de Sri Lanka— y Ulrich Siegmund —candidato de AFD en Sajonia-Anhalt— los sucesores de Adolf Hitler?

Un programa (reaccionario) para Sajonia-Anhalt

Tras la victoria de AFD en Sajonia-Anhalt, gran parte de los medios y los partidos políticos comenzaron a lamentar que la extrema derecha fuera a gobernar en el país tras ocho décadas. Esto implicaría, por tanto, que desde esta perspectiva el partido que lidera Alice Weidel supone el regreso del nazismo a las instituciones. Por ello, cabe analizar si el programa con el que este partido ha ganado las elecciones en el Estado puede ser calificado de nazi.

Pues bien, la conclusión es clara: en términos generales, el programa presentado por AFD en Sajonia-Anhalt muestra que la formación, más que de extrema derecha, es un partido conservador que no tiene reparo en reivindicar unos valores que considera perdidos, lejos de los complejos que el centro-derecha, plegado ante la aprobación de la izquierda, ha mostrado tener a la hora de defender sus principios.

Lo cierto es que se trata de un programa que mezcla propuestas económicas, políticas y sociales tanto de corte liberal como socialdemócrata —algo típico del populismo— y, en el fondo, encuentra su cohesión en el impulso reaccionario frente a la hegemonía progresista. Pero esto no convierte a AFD en un partido nazi, sino en una formación dispuesta a presentar una alternativa al paradigma actual.

1. Reacción frente al progresismo

La inspiración conservadora y reaccionaria de AFD se puede apreciar en todo el programa. Por ejemplo, en el primer capítulo, dedicado a la familia y el cuidado de la infancia, el partido defiende una "cultura de bienvenida para los niños", combatiendo además la visión que el progresismo ha impuesto de la familia. Para ello, AFD no duda en promover políticas de fomento de la natalidad, prometiendo además "un dinero de bienvenida para bebés de 2.000 euros para los dos primeros hijos y de 4.000 euros por cada hijo adicional" (capítulo I, punto 2). Ahora bien, el requisito de acceso a esta ayuda reside en "la ciudadanía alemana de al menos uno de los padres y una residencia principal permanente de ambos padres en Sajonia-Anhalt desde hace al menos un año".

En este ámbito, AFD propone también la protección de los no nacidos, para lo cual pretende crear "una estructura de apoyo amplia para mujeres con embarazos no deseados" (capítulo I, punto 3) y promete mantener el aborto dentro del derecho penal (capítulo I, punto 4). Asimismo, AFD pretende establecer la familia con hijos como un "modelo de vida", por lo que se compromete a que "los proyectos y organizaciones que busquen mejorar o apoyar a las familias recibirán especial atención en el marco de la financiación pública" (capítulo I, punto 5).

Por otra parte, el partido también propone que "las aseguradoras cubran como prestaciones estándar las medidas de medicina reproductiva que sean útiles y prometedoras". Del mismo modo, la AFD pretende facilitar "la adopción para parejas sin hijos, dar prioridad a estas parejas en la asignación de niños adoptivos y difundir entre las mujeres con embarazos no deseados la opción de la adopción como alternativa al aborto" (capítulo I, punto 6).

Asimismo, el programa también relaciona los problemas de vivienda con la escasa natalidad y promete impulsar "instrumentos de subsidio para impulsar un aumento de la tasa de propiedad de vivienda". Al respecto, el partido propone ofrecer un crédito con intereses reducidos de hasta 300.000 euros para la construcción o compra de una vivienda de uso propio a los padres con al menos un hijo que aún no han cumplido 40 años. Así, "para el primer hijo nacido tras la concesión del crédito, se le perdonarán a los padres 10.000 euros del crédito, y por cada hijo adicional, 20.000 euros" (capítulo I, punto 7).

En este sentido, el partido también propone "introducir una asignación infantil estatal" y asegura que estas transferencias deberían "fortalecer especialmente a las familias con varios hijos económicamente". Concretamente, según se recoge en el programa, desde el momento del nacimiento los padres recibirán 50 euros al mes por su primer hijo, 150 euros al mes por su segundo hijo y 250 euros por cada hijo adicional (capítulo I, punto 8). No obstante, el requisito de acceso también radica en "la ciudadanía alemana de al menos uno de los padres y una residencia principal permanente de ambos padres en Sajonia-Anhalt desde hace al menos un año".

Un elemento llamativo es que, en materia de infancia y familia, AFD pretende fortalecer la unidad familiar frente al poder del Estado (capítulo I, puntos 9 y 10), algo que no se corresponde con los fundamentos intelectuales del fascismo ni del nazismo. "Para defender los derechos de los niños, pero también de los padres frente a un Estado demasiado invasivo, escribiremos los derechos de los padres en la constitución estatal", promete la formación, que denuncia además que "como resultado del deterioro de las estructuras familiares, el Estado ha asumido cada vez más tareas que antes eran gestionadas por las familias". De hecho, además de reivindicar la identidad alemana y promover los valores conservadores, el partido incluye propuestas para alejar al Estado de la educación de los menores, permitiendo incluso el homeschooling (capítulo IV, punto 26).

Así las cosas, uno de los elementos fundamentales que los partidos reaccionarios como AFD reclaman es combatir el adoctrinamiento y la perversión de los menores mediante la ideología de género y la sexualización temprana. Precisamente, en el programa para Sajonia-Anhalt la formación defiende que la educación sexual es un ámbito que depende de los padres y rechaza "cualquier forma de sexualización temprana estatal y cualquier adoctrinamiento de niños pequeños y de primaria en el sentido de formas desviadas de sexualidad" (capítulo I, punto 18). Además, en relación con la transexualidad, el partido defiende que "en lugar de facilitar el acceso a terapias hormonales y bloqueadores de la pubertad, nosotros, al igual que la Asociación Médica Alemana, exigimos que se restrinja o se impida el acceso a estas intervenciones experimentales", exigiendo también volver a enfocar este problema como una cuestión psiquiátrica (capítulo I, punto 19).

2. Inmigración y seguridad

Otro de los ámbitos en los que el programa de AFD supone un choque frontal contra el consenso progresista imperante es la política migratoria. En lugar de aceptar la llegada masiva de inmigración y hacer responsables a los contribuyentes alemanes de su manutención, el partido propone medidas mucho más duras con el fin de minimizar el impacto de la inmigración en su población, modo de vida y finanzas públicas, así como hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de la región, motivo por el cual enfatiza la necesidad de expulsar a los inmigrantes que cometan delitos graves (capítulo II, punto 23).

De este modo, la AFD se compromete a "reforzar masivamente los controles en las fronteras alemanas y devolver sin excepción a los inmigrantes ilegales sin derecho a asilo" (capítulo II, punto 1) con el objetivo de "poner fin a la violación continua de la ley y regresar a la aplicación consistente de la legislación vigente". Asimismo, la formación promete rechazar "la admisión de personas en Sajonia-Anhalt que hayan ingresado ilegalmente a Alemania desde un tercer país seguro" (capítulo II, punto 2).

Por otro lado, AFD propone también cancelar la participación en programas de acogida voluntaria de organizaciones supranacionales para refugiados (capítulo II, punto 3). Respecto a los refugiados, la AFD establece en su programa "que la ayuda a los refugiados se efectúe exclusivamente in situ" (capítulo II, punto 6). Asimismo, anuncia que iniciará "una iniciativa en el Bundesrat para abolir el derecho actual de asilo y convertirlo en un derecho de gracia otorgado por el Estado", argumentando que los alemanes "debemos ser libres para decidir a quién otorgamos asilo según nuestros intereses políticos" (capítulo II, punto 5).

En esta línea, el partido defiende mayores controles ante la llegada de menores no acompañados (capítulo II, punto 11), hacer que los asilados y refugiados participen en los costos de manutención sirviéndose de los depósitos en efectivo, tarjetas de crédito y bienes que lleven consigo las personas con derecho a solicitar asilo (capítulo II, punto 13), obligar a los asilados y refugiados a realizar trabajos comunitarios (capítulo II, punto 14) y, en la medida de lo posible, dar prestaciones en especie en lugar de transferencias de dinero (capítulo II, punto 15).

Del mismo modo, AFD se compromete a revisar de forma recurrente si la situación de inseguridad en el país de origen que justifica el asilo mejora para revocar el reconocimiento de la protección (capítulo II, punto 16), además de retirar la protección a los delincuentes (capítulo II, punto 18). En este sentido, AFD incluye en su programa un endurecimiento de la política de deportaciones, con la intención adicional de crear un "fuerza especial" destinada a ello (capítulo II, puntos 30 y 35). No obstante, el partido también pretende incentivar las salidas voluntarias de los inmigrantes ilegales (capítulo II, punto 42).

Por otra parte, en materia de seguridad, AFD señala la necesidad de aumentar el número de policías y garantizar una atención más rápida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado (capítulo VI, puntos 1 y 2). En este ámbito, AFD incide en la necesidad de eliminar los criterios ideológicos que establecen cuotas por género, por lo que "los únicos criterios para ocupar puestos sean la idoneidad, el rendimiento y la competencia" (capítulo VI, punto 7). Del mismo modo, en relación con el sistema judicial y penal, el programa incluye propuestas para castigar duramente los crímenes violentos (capítulo VII, punto 2) y reducir la edad de responsabilidad penal a los 12 años (capítulo VII, punto 10), entre otros.

3. Economía: de las finanzas a la energía

En materia económica, AFD presenta tanto propuestas de corte liberal y no intervencionista como otras que se asemejan a las iniciativas que la socialdemocracia implementa buscando un fin determinado. En este caso, en lugar de la igualdad y la llamada "justicia social", estos objetivos del partido se encaminan hacia la realización de un proyecto político en el que primen los valores conservadores y se preserve la identidad nacional y cultural de Alemania.

Concretamente, el partido propone fomentar la actividad de las pequeñas y medianas empresas en lugar de subvencionar a las grandes corporaciones (capítulo IX, punto 1), reducir la burocracia (capítulo IX, punto 3) y eliminar el impuesto especial a los envases (capítulo IX, punto 4). Otra de las propuestas pasa por atraer nuevamente el talento alemán, evitando la fuga de profesionales cualificados y tratando de traer de vuelta a los que salieron previamente (capítulo II, punto 29) (capítulo IX, puntos 6 y 9), incluyendo programas de apoyo en la búsqueda de vivienda y plazas en guarderías, entre otras. Asimismo, el partido pretende también impulsar la capitalización del tejido productivo alemán para evitar importar mano de obra aprovechando los avances tecnológicos como la IA (capítulo II, punto 28) (capítulo IX, punto 12).

En materia de finanzas públicas y política fiscal, entre las medidas propuestas por AFD podemos destacar la bajada de impuestos sobre adquisiciones de inmuebles del 5% al 2,5% (capítulo XVI, punto 1), además de "eliminar los impuestos insignificantes" (capítulo XVI, punto 2) y no impulsar la creación de nuevos impuestos ni crear nuevas tasas (capítulo XVI, punto 3). Con todo, también se compromete a fortalecer la labor auditora que realiza la Cámara de Cuentas del Estado (capítulo XVI, punto 6) y terminar con los denominados "fondos especiales" —una figura con la que se puede incrementar el gasto y la deuda sin tener en cuenta las restricciones del presupuesto— (capítulo XVI, punto 8).

Asimismo, entre las propuestas de AFD encontramos el recorte del gasto en ministerios y la administración (capítulo XIV, punto 1) y la reducción del número de ministerios (capítulo XIV, punto 2). Del mismo modo, se propone "liquidar las empresas estatales innecesarias" (capítulo XIV, punto 5) y eliminar la subvención a fundaciones vinculadas con partidos políticos (capítulo XIV, punto 7).

Del mismo modo, AFD también defiende eliminar los subsidios a las energías renovables "sin excepciones" (capítulo X, punto 1), "reducir el impuesto sobre la electricidad al mínimo" (capítulo X, punto 2), "detener la expansión de la energía eólica" (capítulo X, punto 6) y eliminar las subvenciones a los coches eléctricos (capítulo X, punto 17). Además, el programa incide en la necesidad de reforzar el sistema eléctrico contra posibles apagones mediante el carbón y el gas (capítulo X, punto 10), construir nuevas centrales de gas (capítulo X, punto 14), impulsar la energía nuclear (capítulo X, punto 16), bajar los precios de los carburantes (capítulo X, punto 19) y eliminar el impuesto al CO2 (capítulo X, punto 26)

Cabe destacar también el énfasis que pone AFD en la necesidad de mejorar la educación y la investigación científica. Así, defiende la desideologización de estos ámbitos, alejándolos sobre todo de la propaganda progresista, y someterlos nuevamente a criterios de rendimiento, excelencia y rigor (capítulos IV y V).

Identitarismo, relaciones con Rusia y el Holocausto

Con todo, existen aspectos dentro del programa de AFD que superan la mera inspiración conservadora y reaccionaria. Uno de ellos es el identitarismo, en relación a lo cual el partido incluye medidas para "fomentar el patriotismo" (capítulo III, punto 7), llegando a promover con fondos públicos "aquel arte que contribuya a la búsqueda de la identidad alemana". Esto tiene también su traducción en materia de educación. Concretamente, el partido propone introducir una cláusula en la constitución estatal donde se establezca que "los niños deben ser educados en el espíritu del amor a su patria y al pueblo alemán" (capítulo IV, punto 12).

¿Cómo se traduce esto en la integración de los extranjeros? Exigiéndoles un compromiso con el país que consiste en respetar y asimilar la cultura, costumbres y leyes alemanas. "A diferencia de lo que siempre se nos atribuye, no negamos la ciudadanía alemana a los extranjeros", incide el partido en su programa (capítulo III, punto 14), destacando que "cualquiera que realmente lo desee puede convertirse en alemán". Ahora bien, AFD establece que "quien quiera ser naturalizado aquí debe comprometerse con Alemania, aceptar su nueva identidad y dejar atrás la antigua". En este sentido, propone poner en marcha cursos de integración obligatorios para extranjeros que incluyen clases de historia y cultura alemana (capítulo III, punto 15).

Lo que no se puede negar, no obstante, es que todo orden político necesita una estabilidad cultural que garantice el correcto funcionamiento de las instituciones. Es lo que los clásicos llamaron éthos político, y lejos de suponer un aspecto supremacista o segregacionista, resulta un elemento fundamental para el orden legal.

Asimismo, otro de los aspectos que se han cuestionado de AFD es su acercamiento al régimen de Putin. Ciertamente, el partido incluye en su programa para Sajonia-Anhalt distintas iniciativas que podrían suponer un guiño a Rusia. Así, en materia migratoria, el partido propone incentivar el regreso de los ucranianos refugiados a su país, dificultando su acceso a asistencia social (capítulo II, punto 39). Al respecto, AFD argumenta que los refugiados ucranianos podrían vivir de forma segura en la parte occidental del país invadido (capítulo II, punto 40), por lo que llegan a proponer que, mientras el conflicto militar permanezca en el este de Ucrania, los ciudadanos ucranianos en Alemania no sean reconocidos más como refugiados de guerra (capítulo II, punto 41).

Así las cosas, aludiendo a un supuesto "interés de Alemania", en materia de educación AFD también pretende acercarse a Rusia. Para ello, propone "mantener las clases de ruso en Sajonia-Anhalt y, si es posible, expandirlas" (capítulo IV, punto 16). En este sentido, el partido también propone "reavivar el intercambio estudiantil con Rusia, retomar todos los programas congelados y desarrollar nuevos programas" (capítulo IV, punto 17). ¿El motivo? Según AFD, con estos programas "se aprende un idioma extranjero difícil como el ruso de manera comunicativa solo si se tiene contacto con hablantes nativos" y, por otra parte, "el contacto personal con rusos es el mejor medio contra la propaganda y la generación de conflictos que se está promoviendo actualmente".

Con todo, este acercamiento a Rusia también se vislumbra en materia energética. Así, AFD propone poner fin a las sanciones económicas impuestas contra Rusia que, en cambio, suponen un perjuicio también para la economía alemana –con precios del gas más caros, por ejemplo-- (capítulo IX, punto 2), defendiendo también "normalizar las relaciones comerciales entre Alemania y Rusia" (capítulo X, punto 12).

Sin embargo, no olvidemos que posturas similares sobre política exterior también las han defendido pensadores de corte libertario. Uno de los más destacados es Murray Rothbard, que se mostraba frontalmente en contra de toda guerra o intervención exterior, incluidas campañas de apoyo en conflictos entre terceros —como ocurriría en la guerra de Ucrania desde la perspectiva alemana—. Por su parte, el propio Bastos explica en un artículo, siguiendo a Edmund Silberner, que económicamente la mejor opción que tiene un Estado en conflicto es no interrumpir las relaciones comerciales. "Impedir tal comercio implicaría tener tener que recurrir a alternativas peores o más caras debilitando el propio esfuerzo de guerra y generando aún más sufrimiento a la población", detalla.

El mayor problema reside, probablemente, en que una formación de estas características suele funcionar —al menos hasta que se asienta políticamente— como un "cajón de sastre" que aúna distintos tipos de posturas. Es este el motivo por el que, sin ser un partido nazi o presentar un programa fascista, AFD puede albergar en su seno a individuos concretos que sí simpaticen con estas ideologías totalitarias.

De hecho, según recoge EFE, en el año 2018 un diputado de AFD, Alexander Gauland, siendo copresidente del partido, aseguró que las labores realizadas por las autoridades en materia de "memoria democrática" en relación con el Holocausto suponían, en realidad, una muestra de la "cultura de la culpa". Así, defendió que las autoridades alemanas habían sometido a una "reeducación sistemática" a la población tras la Segunda Guerra Mundial, asegurando que Hitler y los nazis "no son más que mierda de pájaro en 1.000 años de historia alemana exitosa".

Asimismo, el periódico Deutsche Welle informó de cómo en enero de 2019 la mayoría de los diputados del partido en el parlamento estatal de Baviera abandonaron la sala durante un acto conmemorativo en honor a las víctimas del Holocausto. Al respecto, este medio recordaba además que en el año 2017 Björn Höcke, líder del partido AFD en Turingia, describió el monumento al Holocausto de Berlín como un "monumento a la vergüenza".

Pero, al mismo tiempo, la presidenta del partido, Alice Weidel, criticó que "Adolf Hitler era comunista y se consideraba socialista". Concretamente, la líder de AFD aseguró en una entrevista que "el mayor éxito tras esta terrible época de nuestra historia fue etiquetar a Adolf Hitler de derechista y conservador", incidiendo en que "él era exactamente lo contrario". De esta forma, Weidel defendió que "era un tipo socialista-comunista".