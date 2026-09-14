Los líderes separatistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se alían para desintegrar el Reino Unido

Los líderes de las tres naciones del Reino Unido en las que gobiernan los separatistas, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, han firmado este lunes en Cardiff (Gales) un acuerdo para impulsar cambios constitucionales y reclamar a Westminster que facilite el camino hacia la independencia.

El ministro principal escocés, John Swinney, el ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, y la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, han suscrito un memorando de entendimiento que reclama el derecho de sus territorios a decidir su futuro constitucional. El documento sostiene que "no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin". El pacto destaca que los tres partidos se encuentran actualmente en el poder, el SNP en Escocia, el Sinn Féin en Irlanda y el Plaid Cymru, que ganó las elecciones galesas celebradas en mayo.

🤝 Leaders of Scotland, Northern Ireland, and Wales have signed memorandum on independence to work together. All nations should have a choice over their future. pic.twitter.com/J44OlCnhga — The SNP (@theSNP) September 14, 2026

El texto defiende además que las tres naciones "creen que el cambio constitucional está llegando" y reclama al Gobierno británico que se prepare para esa posibilidad. "Nuestros países tienen derecho a la autodeterminación. Ningún Gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia o socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro", afirma el comunicado.

El memorando reconoce que las posiciones constitucionales de los tres partidos no son idénticas y que cada territorio determinará su futuro "a su manera y en su propio momento". Por ello, sus firmantes reclaman al Gobierno británico que "prepare, planifique y facilite el cambio constitucional" en cada una de las jurisdicciones. Además, establece que "el futuro de nuestras naciones pertenece a la Unión Europea", en una referencia a la voluntad de los firmantes de estrechar nuevamente los vínculos con las instituciones comunitarias.

Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, partido que gobierna en Irlanda del Norte, ha calificado el acuerdo de "histórico" durante una rueda de prensa conjunta. "Es ese momento en el que afirmamos colectivamente nuestro derecho inalienable a decidir nuestro futuro", ha afirmado. El acuerdo se presenta así como un mecanismo para coordinar las posiciones de los tres movimientos nacionalistas.

El pacto se produce después de las declaraciones del primer ministro británico, Andy Burnham, sobre la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum de independencia en Escocia. Burnham afirmó en la Cámara de los Comunes que el criterio para activar una consulta sobre la separación de Escocia sería "exactamente la misma situación en Escocia" que en Irlanda del Norte.

El Acuerdo de Viernes Santo establece una posible vía para celebrar un referéndum sobre la reunificación de Irlanda. Según los términos del acuerdo, la consulta debe celebrarse si "parece probable" que una mayoría de los ciudadanos de Irlanda del Norte votaría a favor de abandonar el Reino Unido.

John Swinney interpretó las palabras de Burnham como un cambio de posición. Según el ministro principal escocés, era la primera vez desde el referéndum de 2014 que "un primer ministro británico acepta que el apoyo mayoritario a un referéndum debería significar que se celebre". Sin embargo, el primer ministro rectificó al día siguiente y comunicó a Swinney que un nuevo referéndum estaba "fuera de los límites".

Pese a esa rectificación, Swinney mantiene su interpretación de las declaraciones iniciales. Durante la rueda de prensa celebrada tras la firma del pacto, el ministro principal escocés llegó a afirmar que "Andy Burnham será el último primer ministro del Reino Unido".

El memorando firmado en Cardiff no establece un calendario común para los procesos constitucionales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Pero reconoce expresamente que cada territorio decidirá su futuro de forma independiente. Los tres partidos sí coinciden en reclamar a Westminster que no obstaculice esos procesos y que facilite los cambios constitucionales que puedan plantearse en cada una de las tres jurisdicciones.