Los últimos ataques rusos al oeste de Ucrania han puesto en alerta a las autoridades polacas. Este domingo, un tren con destino a Varsovia en el que viajaban 260 personas fue alcanzado por un dron en Volin, cerca de Polonia. Ningún pasajero resultó herido. Mientras, otro dron impactó contra un camión cerca del puesto fronterizo de Dorohusk-Yahodin, "a unos 800 metros de la frontera polaca", según explicó el portavoz de la Guardia Fronteriza polaca, Dariusz Sienicki.

Ante estos acontecimientos, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha convocado una reunión de urgencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno polaco. "La escalada de las acciones de la Federación Rusa es un hecho y estos ejemplos están cada vez más cerca de la frontera", ha afirmado en una comparecencia pública en la que ha advertido de que "lamentablemente no podemos descartar que esta escalada no afecte a nuestro territorio". "Espero que no lleguemos al peor escenario", ha apuntado, según recoge la prensa polaca.

Tusk ha destacado que las informaciones propias y de los países aliados habían alertado de una "posible escalada". "Un ataque o intento de paralizar los pasos fronterizos no es la primera vez que pasa", ha señalado antes de citar casos como el de Moldavia. "Sabíamos que el plan ruso incluiría un intento de desorganizar, paralizar e incluso destruir los pasos fronterizos ucranianos, así que esto también afecta a nuestro país", ha planteado.

Tras el ataque junto al paso fronterizo de Dorohusk-Jagodzin, que tuvo que ser evacuado y donde ardieron varios camiones, Tusk ha anunciado que reforzará la seguridad en todos los pasos fronterizos, que funcionarán bajo condiciones especiales durante los próximos meses y se hará lo posible por agilizar el tráfico para evitar los atascos y asegurar que no se acumulen vehículos cargados de combustible que pudieran ser blanco de ataques.

Durante la madrugada del domingo, las defensas aéreas polacas detectaron más de una docena de drones de ataque rusos de propulsión a reacción Geran-5 sobre el espacio aéreo de Ucrania occidental, por lo que despegaron aviones de combate y los ciudadanos de las regiones fronterizas recibieron mensajes de alerta ante una posible incursión.