Italia prorroga los controles con España por "la amenaza de la infiltración terrorista" tras la invasión de Ceuta

El Gobierno italiano ha anunciado que prorroga la suspensión del acuerdo Schengen con España 15 días más, de manera que mantendrá los controles fronterizos con los ciudadanos que procedan de España por tierra y aire.

La decisión, que ha adoptado el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, implica "la extensión de los controles fronterizos por tierra y aire" debido a los "altos riesgos de seguridad interna, además de la potencial amenaza de la infiltración terrorista". Así las cosas, la medida la ha comunicado el Gobierno italiano en una nota enviada a la Comisión Europea y a los distintos homólogos de Piantedosi en la UE. Entre ellos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Fue el pasado 8 de agosto cuando comenzaron los controles, tras la crisis que desató la invasión de Ceuta, así como los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez al de Giorgia Meloni. Inicialmente el período de estos controles sería de un mes. Desde entonces, Roma ha ido prolongando la medida y mantiene las restricciones a la libre circulación previstas en el espacio Schengen para los viajeros procedentes de España.

El Gobierno de Sánchez responde

Por su parte, el Ministerio del Interior que encabeza Marlaska ha anunciado la prórroga de otros 15 días en los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítima con Italia como respuesta a la decisión de Roma.

Según el Ministerio, España ha comunicado este martes su decisión a la Unión Europea. La medida, por tanto, se mantendrá hasta el próximo 8 de octubre "sin perjuicio de que un cambio de dichas circunstancias pueda aconsejar una modificación del plazo previsto".

Si bien la normativa europea que las suspensiones del tránsito libre de personas debe notificarse y justificarse, desde el Ministerio del Interior de Marlaska no han aclarado cuáles son los motivos en virtud de los cuales toman esta decisión.