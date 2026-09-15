Suecia ya no es Suecia

El debate sobre la inmigración suele circunscribirse a sus dimensiones económicas o de seguridad pública, o sea, a efectos que remiten a la coyuntura y al corto plazo. Pero su impacto más profundo está llamado a ser de carácter cultural, incluso podríamos decir que antropológico. Los datos demográficos de Suecia muestran una mutación colectiva espectacular: en torno al 38% de la población del país posee a día de hoy algún origen extranjero, ya sea por vía materna, por la paterna o derivado de ambos progenitores. Si bien la proporción real resulta ser incluso superior, de algo más del 40%, dado que las estadísticas oficiales no contabilizan a los descendientes de foráneos en tercera generación.

En las grandes urbes suecas, el censo de estirpe foránea constituye ya la mayoría. Y ese proceso de sustitución poblacional latente no se traduce en asimilación, sino en guetificación. Suecia, como España, como el resto de Europa occidental, articula ahora su orden social colectivo a través de comunidades segregadas que viven en realidades inconexas entre sí y superpuestas en el mapa. Hoy, una ciudad sueca –o catalana– se parece mucho más a los burgos de la Edad Media, con sus barrios habitados por grupos étnicos y religiosos homogéneos y sometidos a su particular orden jurídico privativo, que a la Europa individualista y secularizada que algunos afortunados todavía conocimos en el siglo XX.

Y la nueva realidad igual posee una dimensión política. En las elecciones del domingo, el 70% del electorado de origen no occidental ha apoyado al bloque que encabeza el Partido Socialdemócrata, alcanzando concentraciones de voto superiores al 90% en algunos distritos. Así las cosas, no resulta exagerado sostener que de ellos, de los residentes no occidentales, depende ahora la gobernanza de Suecia. ¿Pueden la soberanía de un Estado y la conservación futura de sus instituciones depender de un electorado sin raíces en el territorio ni afinidades profundas con sus valores colectivos? ¿Puede un rincón de Occidente seguir siendo Occidente si van a ser no occidentales los encargados en última instancia de decidirlo? El futuro de Europa no puede ser el que preparan para Ceuta.