La CDU alemana se asoma a su peor resultado histórico con AfD arrasando en todas las encuestas

El terremoto para los grandes partidos que supuso la victoria de Alternativa para Alemania continúa sacudiendo la política alemana pocos días antes de que otras dos regiones celebren elecciones. Los resultados han puesto aún más en el punto de mira al canciller alemán, Friedrich Merz, que ha convocado, según han publicado varios medios, un cónclave de la cúpula de la CDU el próximo domingo cuando cierren las urnas en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, ante la perspectiva de resultados aún peores. En el caso de la segunda región, los sondeos arrojan incluso la posibilidad de que se queden cerca de perder su representación en el Parlamento Regional, con solo un 7 por ciento de los votos (el límite se sitúa en el cinco por ciento).

Entre tanto, una nueva encuesta a nivel federal hunde a la CDU en el que sería su peor resultado hasta la fecha si hoy se celebraran elecciones. El estudio, de Yougov, sitúa a los democristianos en solo un 18 por ciento, diez puntos menos que en 2025 y también diez puntos menos que Alternativa, que ganaría con un 29 por ciento de los votos. Los Verdes serían tercera fuerza, con un 16 por ciento y el SPD caería a la cuarta posición con un 13 por ciento, tres puntos y medio menos que hace un año. Mientras, la extrema izquierda prorrusa de BSW, que acaba de conseguir diputados en Sajonia-Anhalt y se abre a dejar gobernar a Alternativa, estaría al borde de conseguir también diputados en el Bundestag con un cuatro por ciento.

La encuesta, la que da peor pronóstico a la CDU de entre las publicadas recientemente, también pregunta por el cordón sanitario o "cortafuegos" para la extrema derecha. A diferencia del anterior sondeo, la mayoría se muestra a favor de que los partidos se abran a dialogar con AfD, un 51 por ciento frente al 44 por ciento anterior. Un 40 por ciento se mantiene en contra de cualquier acuerdo.

En medio de estos pronósticos, Merz se dirigirá este domingo a su cúpula, según medios como Table-Briefings o Focus, para pedirles su apoyo para continuar las reformas emprendidas a pesar de los malos resultados o plantear la posibilidad de un sustituto. La revista Stern afirma que la cita será a las 17:00 en Berlín, cuando se conozcan los primeros sondeos a pie de urna.

En la reunión, Merz pedirá respaldo para nuevas medidas del Gobierno de Coalición y tratará de hacerse con el apoyo de los principales barones del partido, los primeros ministros de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, del estado de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, y de Hesse, Boris Rhein. Desde las Juventudes de la CDU y desde el propio Grupo Parlamentario ya han reclamado cambios, desde que Merz se aparte hasta que rompa el Gobierno de Coalición con los socialdemócratas y gobierne en solitario.