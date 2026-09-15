Marruecos maniobra en la Eurocámara y busca el amparo de la izquierda ante la invasión de Ceuta

En una clara maniobra de presión en los pasillos de Bruselas y Estrasburgo, Marruecos ha intentado condicionar el debate del Parlamento Europeo sobre la invasión de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio, cuando se registró la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes ilegales en la ciudad autónoma.

Apenas 24 horas antes de que el pleno de la Eurocámara abordara este grave episodio, la Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN remitió una carta formal de carácter "selectivo". La diplomacia alauita dirigió sus alegatos de manera exclusiva a los eurodiputados de los partidos afines o socios del Ejecutivo español —como el PSOE, el PNV y ERC—, mientras que ninguneó y excluyó deliberadamente del envío a las delegaciones del Partido Popular, Vox, Sumar, Podemos, Compromís y BNG.

Rabat culpa a las redes sociales

En la misiva, fechada el 14 de septiembre, el régimen alauita busca sacudirse cualquier sombra de culpabilidad en el asalto masivo a las fronteras españolas. Rabat asegura estar trabajando para esclarecer "las causas y los actores" tras los sucesos, responsabilizando de forma simplista al "papel manifiesto desempeñado por la desinformación difundida a través de las redes sociales" y a la "manipulación de personas vulnerables" por parte de mafias del tráfico de seres humanos.

Asimismo, la representación marroquí no duda en instrumentalizar en su beneficio las propias tibias declaraciones del Gobierno de Pedro Sánchez, recordando que Moncloa llegó a manifestar que los datos disponibles "no permitían atribuir a Marruecos la responsabilidad de estos hechos", al tiempo que ponía en valor la "rápida y activa cooperación" marroquí para facilitar devoluciones.

Con el objetivo de suavizar la posición europea de cara a la votación del próximo jueves, Rabat subraya en el texto su compromiso formal de readmitir a "todas las personas afectadas, incluidos nacionales marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países" que accedieron ilegalmente en julio.

Preguntas victimistas

El documento remitido por la misión diplomática incluye un marcado tono de victimismo institucional en el que Rabat se pregunta qué interés tendría el país en "generar una crisis mayor con España y con la Unión Europea", especialmente en un momento en que las relaciones bilaterales "están experimentando un mayor fortalecimiento". "¿Habría Marruecos provocado deliberadamente una crisis migratoria el día de la celebración nacional del Reino, la Fiesta del Trono, una fecha de gran carga simbólica?", cuestiona la misión marroquí en su escrito a los eurodiputados.

En relación con la inacción o desbordamiento de sus fuerzas de seguridad durante el asalto, la diplomacia de Marruecos justifica su gestión alegando que la llegada de decenas de miles de personas en un lapso tan breve no podía abordarse "mediante el uso de la fuerza letal", asegurando que dicho recurso tampoco se considera "una solución conforme a las normas de actuación".

Finalmente, el reino alauita saca a relucir sus cifras frente a la UE, destacando que, según datos de Frontex, sus fuerzas frenan la entrada de unos 75.000 inmigrantes irregulares al año con destino a España, acumulando —según sus recuentos— un total de 227.000 intentos frustrados entre los años 2023 y 2025. Unas cifras con las que Rabat vuelve a presionar a las instituciones europeas en vísperas de una votación crucial para la soberanía y la seguridad de la frontera sur de España.