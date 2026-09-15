Ucrania desafía a Trump y ataca una refinería rusa tras el supuesto acuerdo energético

Ucrania ha atacado este martes una refinería en la región rusa de Samara tras el anuncio hecho la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Kiev y Moscú acordaron abstenerse de atacar sus infraestructuras energéticas.

"Tuvo lugar un nuevo ataque del Ejército ucraniano contra nuestra región. Los militares y grupos móviles trabajaron toda la noche en el derribo de drones enemigos. En total fueron abatidos más de 40 drones (...) Hay daños en una empresa industrial, y varios edificios de viviendas", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local Viacheslav Fedoríschev.

Aunque no dio detalles sobre la instalación atacada, el canal independiente ruso Astra y los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+ indicaron que se trató de la refinería de Sizrán, perteneciente a la petrolera rusa Rosneft.

Astra recordó que esta instalación, con una capacidad de procesamiento de hasta 8,5 millones de toneladas anuales de crudo solo en 2026, fue atacada en cinco ocasiones.

Este lunes Trump declaró en su red Truth Social que "Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo!" y aseveró que "el aumento del precio mundial del diésel se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán".

El presidente ucraniano reaccionó inmediatamente al señalar que Ucrania se abstendrá de golpear infraestructuras petroleras rusas si tiene garantías de que Rusia detiene también sus bombardeos contra su sistema eléctrico, sus infraestructuras críticas y su logística alimentaria.

"Si nuestros socios están en disposición de garantizar que Rusia se abstenga de verdad de atacar nuestro sistema eléctrico, otras instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y las rutas de suministro alimentario, entonces, por supuesto que estamos dispuestos a garantizar un cese correspondiente de nuestros ataques", dijo Zelenski.

El presidente ucraniano recordó que, además del sistema energético ucraniano, Rusia está atacando a diario infraestructura portuaria, logística e incluso almacenes de alimentos y productos farmacéuticos, unos bombardeos que amenazan con provocar escasez de bienes básicos en Ucrania de cara al invierno.

Zelenski dijo que "Ucrania no está convencida" de que Rusia tenga voluntad de cumplir un acuerdo como el anunciado por Trump, y expresó su temor de que el presidente ruso, Vladímir Putin, esté interesado en esta tregua parcial sólo hasta la celebración en su país de las elecciones legislativas previstas entre el 18 y el 20 de septiembre.

Además, durante la pasada noche las fuerzas ucranianas atacaron la sureña región rusa de Rostov, dañando un centro logístico de la red de comercio electrónico Ozon, según el gobernador local, Yuri Slúsar. Por su parte, Ozon indicó que debido a la amenaza aérea fue evacuado el personal de un centro logístico en la ciudad de Taganrog.

Además, Exilenova+ informó de que entre los objetivos atacados en esta región estaba la planta aeronáutica Bériev, especializada en la reparación y modernización de aviones de guerra rusos.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó el derribo de 222 drones ucranianos de ala fija sobre 15 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.