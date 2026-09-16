¿Europa está con Ceuta o con Sánchez?

Ursula von der Leyen quiso dirigirse directamente al pueblo español y aquí se la ha escuchado. Dijo: "La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará a vuestro lado". Es bueno que la presidenta de la Comisión Europea pusiera el verbo en futuro. Facilita el análisis. Europa no ha estado a nuestro lado. Todavía no. Quizá mañana. Quizá no. Pero desde el asalto a la frontera en Ceuta hasta hoy, la UE, su Comisión, que es su Gobierno, no ha reaccionado como si la asaltada fuera una frontera europea. La grave situación en Ceuta la dejó totalmente en manos del Gobierno español y permitió que fuera Pedro Sánchez el que dictara los términos de la reacción europea a una violación masiva de la frontera europea.

Hasta surge la duda de si son conscientes en Bruselas de lo que ha hecho el Gobierno español. Tendrían, porque es público y notorio. Primero, decidió consentir el asalto, "absorber a esa gente", como dijo el presidente en una reciente entrevista, alegando que era la decisión "más humanitaria". Después, no sin haber descrito lo sucedido como "un ataque a la integridad territorial de España", se fue de vacaciones, que no hay nada que te haga necesitar más una vacación que un ataque al propio país. Por último, en consonancia con los biorritmos de Sánchez, el Gobierno se desentendió. Durante casi un mes no hizo prácticamente nada para agilizar la devolución de los miles de asaltantes que se instalaron en playas, calles y plazas de Ceuta, en una auténtica ocupación que ha hecho invivible la ciudad.

Qué diferente fue cuando la frontera polaca se vio amenazada por una oleada, muy inferior en número, azuzada por el régimen bielorruso. El Gobierno polaco se condujo de forma muy distinta al de Sánchez. No consintió: reforzó la frontera, declaró allí el estado de emergencia y suspendió o restringió derechos como el de asilo y los protocolos habituales. Protocolos y derechos que no están pensados para cuando pretenden cruzar una frontera por las bravas decenas de miles de personas –cien mil en Ceuta– al mismo tiempo. Polonia logró convencer a la UE de que aquello era una instrumentalización de inmigrantes con fines desestabilizadores, y la Comisión apoyó, a su manera cicatera y algodonosa, al Gobierno polaco.

"La frontera de Ceuta es una frontera europea", dice Von der Leyen. Pero no se nota. Será que las fronteras son europeas o no, según quién esté detrás del asalto y según qué convenga al Gobierno nacional. Sánchez no desea molestar a Marruecos, y Von der Leyen, prevenida, no lo menciona. Como si el asalto hubiera venido de la Luna. Deben saber qué pasa cuando se cede al chantaje: no acaba nunca. No hace falta montar un sindios. La UE puede presionar a Marruecos. Tiene los instrumentos. Igual que los tiene para presionar a un Gobierno que no quiere controlar y proteger una frontera que es también europea. La UE puede imponer a un miembro un plan de austeridad, un rescate, una reforma constitucional, una sanción que lo deje sin fondos, ¿cómo no va a poder presionar a quien pasa de defender la frontera sur de España y de Europa? Los pactos con los socialistas europeos no pueden estar por encima de la defensa de ciudadanos de la UE violentados por un asalto masivo.

Cuando el Gobierno nacional renuncia a hacerlo, ¿qué va a hacer Europa para defender su frontera? Que se preparen. Sánchez va a hacer de Ceuta un lugar de acogida "estructural". Ya ha desplegado el cartel de bienvenida.