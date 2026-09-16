El expresidente de Kosovo, condenado a 25 años por crímenes de guerra

El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) ha condenado este miércoles a 25 años de cárcel al expresidente de Kosovo, Hashim Thaci, tras declararle culpable de crímenes de guerra, incluidos asesinato, tortura y detención ilegal, en el marco del conflicto en el territorio entre 1998 y 1999. La corte ha indicado que tanto Thaci, quien lideró durante la guerra el escuadrón paramilitar albanokosovar del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), como los otros tres acusados —Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi, altos cargos del grupo— son culpables de crímenes de guerra por la detención arbitraria de 385 personas, los "tratamientos crueles" contra 49, torturas contra 303 y el asesinato de 96 individuos.

Sin embargo, ha absuelto a los acusados de crímenes contra la humanidad al considerar que la Fiscalía no ha logrado demostrar más allá de toda duda que hubiera un ataque sistemático contra la población civil. Además, han sido absueltos de otros incidentes específicos en los que fueron acusados de crímenes de guerra.

El TEK ha indicado que Thaci ha sido condenado a 25 años de cárcel, la misma pena que le ha sido impuesta a Krasniqi, mientras que Veseli y Rexhep Selimi han recibido sentencias a 18 y 13 años de prisión, respectivamente. En todos los casos se tendrá en cuenta el tiempo que han pasado en prisión a la espera de juicio.

Los jueces han determinado así que todos ellos "contribuyeron de forma significativa" al objetivo de atacar a personas percibidas como opositoras a los objetivos políticos y militares del ELK, incluidos ciudadanos albanokosovares vinculados a otras fuerzas políticas o militares o asociadas con las autoridades serbias, así como integrantes de minorías como los romaníes o los serbios. Las acciones contra estas personas incluyeron asesinatos, arrestos irregulares, malos tratos, abusos, intimidaciones o acosos, según el tribunal, que ha recalcado que "la inmensa mayoría de ellas eran civiles inocentes".

En el caso concreto de Thaci, la corte ha concluido que, como jefe del ELK, fue "clave" en la "formulación y ejecución común que conllevaba establecer centros de detención, identificar a personas percibidas como opositoras al ELK, detenerlas y, de ser necesario, asesinarlas".

En esta línea, ha resaltado que el expresidente kosovar participó personalmente en diversos delitos, entre ellos la detención, arresto arbitrario e interrogatorio de 13 parlamentarios, así como la detención y asesinato de Behadjin Allaqi, un destacado líder del movimiento independentista y miembro del Ejército de Liberación de Kosovo que sigue en paradero desconocido.

Independencia en 2008

El TEK ha recalcado además que Thaci difundió información falsa sobre los detenidos y las víctimas de los delitos cometidos por miembros del ELK, ofreció garantías falsas en nombre del ELK sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y contribuyó a una política de impunidad respecto a los autores de delitos contra los opositores.

El ELK luchó contra las tropas serbias para conseguir la independencia de la provincia, de población mayoritariamente albanesa. La independencia, declarada de forma unilateral en 2008 —sin que desde entonces haya sido reconocida por diversos países, entre ellos España— se consiguió finalmente con la ayuda de la OTAN, que lanzó una campaña de bombardeos contra Serbia en 1999, sin autorización previa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.