¿Ceuta es menos miembro de la UE que Ucrania?

Hay algo particularmente revelador en el perfil bajo que ha mantenido la Unión Europea ante la invasión de Ceuta por miles y miles de zánganos bereberes en edad de ser llamados a quintas por su rey. Y Juan Jesús Vivas, a diferencia de ese pozo financiero sin fondo para los contribuyentes europeos llamado Volodímir Zelenski, sí representa a parte del territorio de un Estado cuyos ciudadanos pagan impuestos destinados a costear los obscenos sueldos de la eurocracia bruselense. Porque Ceuta, a diferencia de Ucrania, pertenece a la Unión Europea. Es suelo español y, por tanto, territorio de un Estado miembro de pleno derecho. Ergo, su frontera con Marruecos resulta ser una frontera de Europa.

El contraste con Ucrania resulta inevitable. Durante años, las élites comunitarias han desplegado alrededor de Kiev una formidable movilización política, financiera y propagandística. Bruselas no ha escatimado dinero, declaraciones solemnes, viajes oficiales, fotografías y más fotografías, cuanto hiciera falta para dejar claro su compromiso con esa antigua república de la Unión Soviética que no pertenece ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Sin embargo, cuando una ciudad que forma parte de la propia Unión se ve sometida a un asalto tumultuario por hordas africanas, Bruselas descubre de repente las balsámicas virtudes de la prudencia ecuánime, la discreción apocada y el dontancredismo táctico.

Todo lo que es gran indignación moral e incontenible ardor guerrero cuando se trata de Putin se transmuta en pusilánime escapismo si el agresor viste chilaba y responde por el sexto Mohamed. Von der Leyen acaba de proclamar que Ceuta es España; es decir, ha pronunciado una solemne obviedad. Y declamar obviedades no es suficiente cuando alguien te está invadiendo. La presidenta de la Comisión tiene que comportarse exactamente como si el asalto estuviera sucediendo en cualquier otra frontera de la Unión. Y eso dista de ocurrir. Feijóo ha conseguido que Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, anuncie una visita a Ceuta. Ahora debería utilizar su peso dentro del PPE para que Von der Leyen también vaya y pronuncie allí algo más que inocuas naderías de Perogrullo.