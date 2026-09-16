Un pueblo británico vota por independizarse del Reino Unido para no albergar un centro de inmigrantes

El pueblo de Piddington, en Oxfordshire, celebró este martes un 'referéndum' de independencia del Reino Unido para mostrar su rechazo a la instalación de un centro de refugiados que albergará a unos 1.200 demandantes de asilo. El Piddexit ganó de forma abrumadora por 285 votos frente a 26, según se ha conocido hoy. La pregunta a la que debían contestar sus vecinos era si apoyaban que Piddington "se escinda del Reino Unido y consiga la independencia".

Con esta consulta simbólica, los vecinos del pueblo británico pretendían mostrar su malestar por los planes gubernamentales. Alegan, informa The Telegraph, que el número de habitantes del pueblo se multiplicará, con cuatro inmigrantes por cada vecino. Entre los planes del pueblo está instalar cámaras de seguridad, alarmas y patrullas ciudadanas.

Las mujeres del pueblo ya intentaron desbaratar los planes gubernamentales con una carta a cada una de las diputadas de Reino Unido afirmando que si se instala el centro, "se destruirá la vida tal y como la conocemos". Según el diario, las mujeres planean tomar clases de autodefensa por la presencia de inmigrantes.

El centro será construido en unas viejas instalaciones militares con difícil acceso a pie, explican las autoridades. Los inmigrantes se desplazarán a las localidades próximas, como Piddington, en minibús. Precisamente otros pueblos cercanos al futuro centro se habrían interesado por la iniciativa como fórmula para expresar su rechazo a la presencia de los inmigrantes.

El futuro centro de Piddington es uno de los tres enclaves militares que el Gobierno quiere transformar en albergues de refugiados. Los otros dos, en Yorkshire y Suffolk, también se han topado con un rechazo frontal.

El primer ministro Andy Burnham ya ha respondido a la iniciativa advirtiendo de que los planes no se detendrán. Según ha dicho, entiende la "intensidad de los sentimientos" que están surgiendo en el pueblo pero debe haber un reparto equitativo de los inmigrantes a la espera de asilo en el país.