Una eurodiputada italiana afirma que "Ceuta no es España" y la tacha de "residuo del colonialismo europeo"

La eurodiputada italiana Ilaria Salis ha cuestionado la españolidad de Ceuta durante un debate celebrado este martes en el Parlamento Europeo sobre la situación de la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio.

"Ceuta no es España, Ceuta no es Europa", afirmó Salis ante la Eurocámara. La parlamentaria, integrante de The Left, recurrió tanto a la ubicación de la ciudad como a su historia para defender su postura: "Geográficamente es África e históricamente es un residuo del colonialismo europeo".

Salis sostuvo que la presión migratoria que sufre Ceuta debe analizarse teniendo en cuenta esa realidad y vinculó lo sucedido con el debate político sobre la inmigración. En este sentido, acusó a sectores de la derecha de haber utilizado los acontecimientos como "propaganda racista y nacionalista".

Qualcuno doveva pur dirlo, in un dibattito parlamentare che sembrava svolgersi ancora in piena epoca coloniale:

Ceuta NON è Spagna 🇪🇸

Ceuta NON è Europa 🇪🇺 pic.twitter.com/8l0VehRysc — Ilaria Salis (@SalisIlaria) September 15, 2026

La italiana llegó al Parlamento Europeo en las elecciones de 2024 y forma parte de The Left, grupo parlamentario en el que también se integra Sumar, formación que forma parte de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante la misma sesión tomó la palabra la eurodiputada sueca Abir Al-Sahlani, de Renew Europe, que también planteó cuestiones sobre la consideración europea de Ceuta. "¿Tienen alguna idea de dónde está Ceuta geográficamente? ¿Y cuál es la diferencia entre ser Europa o la Unión Europea?", preguntó ante la Cámara.

El debate vinculó la posición de Ceuta como frontera exterior de la Unión Europea con la gestión de los flujos migratorios y las relaciones entre España, Marruecos y las instituciones comunitarias.

Ceuta es parte de España

La situación jurídica de la ciudad autónoma está recogida en su Estatuto de Autonomía, aprobado en 1995. Su artículo 1 establece expresamente que Ceuta es "parte integrante de la Nación española".

Los tratados de adhesión de España a las Comunidades Europeas también contemplaron expresamente a Ceuta y Melilla. El artículo 25 del Acta de Adhesión de 1985 establece la aplicación a ambas ciudades de los tratados y actos de las instituciones comunitarias, aunque existen determinadas excepciones y particularidades.

Ceuta, por ejemplo, cuenta actualmente con un régimen específico en materia de IVA y aduanas, por lo que no está sometida exactamente a todas las mismas normas comunitarias que la España peninsular.