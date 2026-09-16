Von der Leyen propone a Canadá como el primer "miembro asociado" de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles un paso geopolítico trascendental al proponer formalmente que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea (UE). Este ofrecimiento histórico ha tenido lugar durante su esperado discurso sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo, una cita que ha contado con la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, el primer líder no europeo invitado a este debate.

Durante su intervención, la líder comunitaria ha destacado la necesidad imperiosa de estrechar lazos con socios estratégicos y naciones afines en un contexto internacional cada vez más volátil. "Dije que debemos reimaginar con urgencia nuestras asociaciones. Así que me gustaría trabajar contigo para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE", ha afirmado Von der Leyen, dirigiéndose de forma directa a Carney desde la tribuna de oradores.

La propuesta de la dirigente alemana se enmarca en una estrategia más amplia para revitalizar la influencia de Occidente y garantizar la defensa del libre mercado y las democracias liberales. En clara alusión a las tendencias aislacionistas y al debilitamiento de las instituciones multilaterales, la presidenta ha advertido que "para algunos, la respuesta es actuar en solitario". Sin embargo, ha recalcado que "esa no es una opción para nosotros", evidenciando la necesidad de buscar nuevas fórmulas de cooperación frente a los regímenes que amenazan el orden internacional.

En esta línea pro-occidental, la política cristianodemócrata ha defendido con firmeza que "sólo Europa, por su tamaño y su poder, puede liderar" la construcción de nuevas coaliciones globales que salvaguarden el Estado de Derecho. Para ello, ha puesto como ejemplo el éxito del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) firmado entre Bruselas y Ottawa, un tratado de libre comercio que ha impulsado en un 75 % el intercambio de bienes entre ambos socios en menos de una década.

Ante estos excelentes resultados económicos, Von der Leyen ha anunciado que la relación bilateral no puede estancarse, sino que debe evolucionar "del CETA a una Alianza para el Futuro". El objetivo último de esta profunda integración es establecer un espacio común de prosperidad y seguridad económica que beneficie a los ciudadanos de ambas orillas del Atlántico y consolide un bloque inquebrantable frente a las autocracias.

Esta nueva alianza estratégica gozará de un estatus inédito y abarcará áreas cruciales para el desarrollo y la soberanía de Occidente. Según ha detallado la máxima responsable del Ejecutivo comunitario, el pacto incluirá una ambiciosa cooperación en manufactura inteligente, así como una verdadera alianza tecnológica. Además, se prevé la integración de las bases industriales de defensa de ambas partes y la puesta en marcha de un proyecto conjunto insignia en la región estratégica del Ártico.

El trabajo compartido se extenderá igualmente a sectores vitales como la energía, el suministro de minerales críticos, el desarrollo de baterías, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ciberseguridad. "Esta es una asociación que no va contra nadie más, sino a favor de nuestra fuerza común", ha sentenciado Von der Leyen, restando importancia a las posibles fricciones entre Ottawa y Washington. Europa y Canadá, ha concluido, comparten "una misma forma de ver el mundo" y construirán juntos un futuro basado en la libertad y la prosperidad compartida.