Von der Leyen se dirige a los ceutíes: "La frontera de Ceuta es una frontera europea porque Ceuta es España"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reivindicado este miércoles ante el Parlamento Europeo que Ceuta forma parte de la frontera exterior de la Unión Europea y ha garantizado el respaldo de Bruselas a la ciudad autónoma tras la invasión de la ciudad autónoma durante el pasado mes de julio. "Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por ello, quiero dirigirme directamente a los españoles. La frontera de Ceuta es una frontera europea, porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros", ha afirmado durante su discurso sobre el Estado de la Unión celebrado en Estrasburgo.

Von der Leyen ha dedicado parte de su intervención a la situación de Ceuta, más de un mes después de la invasión. La presidenta de la Comisión ha dirigido expresamente su mensaje a los españoles y, en particular, a los ciudadanos de Ceuta. "Europa estará ahí para vosotros", ha aseverado desde el pleno de la Eurocámara. La dirigente comunitaria ha situado la cuestión dentro del debate sobre la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y la respuesta común de los Estados miembros ante posibles crisis migratorias. "Nunca haremos concesiones en la protección de nuestras fronteras. Somos nosotros, los europeos, quienes decidimos quién viene a nuestra Unión y en qué circunstancias", ha añadido.

"La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España, Ceuta es Europa". 🗣️@vonderleyen, presidenta de la Comisión Europea. #SOTEU pic.twitter.com/cW4IRMfmQU — Partido Popular Europeo (@ppeuropeoo) September 16, 2026

En su intervención, sin embargo, no ha hecho referencia al papel de Marruecos en la entrada irregular registrada durante aquellos días. Von der Leyen ha aprovechado su discurso para insistir en la necesidad de que los Estados miembros apliquen el Pacto de Migración y Asilo, que establece nuevas reglas para la gestión de las fronteras exteriores y los procedimientos de retorno. La presidenta de la Comisión también ha planteado nuevas medidas destinadas a que la Unión Europea pueda reaccionar con mayor rapidez ante futuras situaciones similares a la vivida en Ceuta.

Por el retorno de los ilegales

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ya había señalado el martes que la "prioridad" ante la crisis debida a la invasión de Ceuta consiste en "retornar rápidamente a todos" los inmigrantes que entraron durante la invasión los días 30 y 31 de julio y que continúan en la ciudad autónoma. Desde Bruselas sostienen que han mantenido contactos con las autoridades españolas desde el inicio de la invasión y afirman que el régimen de Marruecos está dispuesto a aceptar las devoluciones. Asimismo, el portavoz de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Markus Lammert, había señalado, en dos ocasiones, que desde la Unión Europea avalaba la devolución de todos los ilegales y que se ponía a disposición del Gobierno de Pedro Sánchez la ayuda de Frontex.

Magnus Brunner tiene previsto viajar este jueves a Madrid para reunirse con varios miembros del Gobierno español. En concreto, el comisario europeo tiene previsto mantener encuentros con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. El Partido Popular también había avanzado que Brunner mantendría durante su visita un encuentro con su presidente, Alberto Núñez Feijóo.