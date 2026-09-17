Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria de las izquierdas en las elecciones

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha anunciado este jueves su dimisión ante las "complicadas condiciones para la formación del próximo Gobierno" tras las elecciones celebradas el domingo, cuyos resultados preliminares dan la victoria a la coalición de cuatro partidos izquierdistas liderados por el Partido Socialdemócrata.

"El recuento preliminar de votos tras las elecciones parlamentarias ha concluido. Los resultados electorales podrían haber generado una situación compleja para la formación del próximo Gobierno, dado que las diversas posturas adoptadas por los partidos antes de la jornada electoral podrían plantear obstáculos para cualquier posible artífice de Gobierno o coalición", ha dicho en una carta enviada al presidente del Parlamento, Andreas Norlen.

Así, ha resaltado que "será necesaria una postura constructiva por parte de los partidos con representación parlamentaria para garantizar que se pueda acordar un primer ministro y que un nuevo Gobierno logre obtener apoyo para su presupuesto estatal", antes de apostar por "entablar conversaciones con todos los partidos" para ensamblar un Ejecutivo "estable y eficaz".

Kristersson ha hecho hincapié en que queda ahora en manos de Norlen "liderar los siguientes pasos", al tiempo que ha especificado que, con este motivo, pide que se acepte su dimisión, poco después de que la Comisión Electoral diera 176 escaños al bloque encabezado por Magdalena Andersson, por delante de los 173 obtenidos por la coalición conservadora del hasta ahora primer ministro.